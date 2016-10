Die neuen Kataloge sind da!

Reisen zu sich selbst, in die Ferne und zu Gott

Die Studien-, Pilger- und Wanderreisen des Bayerischen Pilgerbüros entführen

2017 in ferne Länder, auf Pilgerwege und zu Zentren des christlichen Glaubens





Glauben erleben, Kulturen verstehen, Wege beschreiten – auch 2017 präsentiert das Bayerische Pilgerbüro die Pilger-, Studien- und Wanderreisen in drei Katalogen. Auf über 400 Seiten finden sich wahre Klassiker wie die Pilgerreisen ins Heilige Land und nach Lourdes oder Wanderungen auf dem Jakobsweg. Im nächsten Jahr werden auch Reisen zum hundertjährigen Jubiläum der Marienerscheinung von Fátima angeboten. An Ostern kann in die mediterrane Naturschönheit Capris und im Spätsommer in die atemberaubende Welt der Anden zwischen Lima und Uyuni eingetaucht werden. Auf eine „geistliche Erholungsreise“ lädt die Pilger-Kreuzfahrt mit Pfarrer Rainer-Maria Schießler auf dem Douro durch Nordportugal von Santiago de Compostela bis nach Fátima ein. Der christliche Reiseveranstalter hat zudem spezielle Reisen für Familien, für Menschen, die neuen Lebensmut schöpfen möchten und Menschen mit eingeschränkter Mobilität im Programm. Weitere Informationen und Buchungen unter www.pilgerreisen.de und unter +49 (0) 89-545811-0.



Pilgerreisen



Hundertjähriges Jubiläum von Fátima, auf den Spuren des hl. Franziskus in Umbrien und spirituelle Kraft auf Island tanken



2017 steht ganz im Zeichen des einhundertjährigen Jubiläums der Marienerscheinungen von Fátima. Mit Gottesdiensten, Lichterprozessionen und Ausflügen nach Aljustrel, dem Geburtsort der Seherkinder, wird auf zahlreichen Pilgerreisen des Wunders von Fátima gedacht. Abstecher ins Seebad Nazaré, zum Kloster Batalha oder in die traditionsreiche Universitätsstadt Coimbra runden die Wallfahrten ab. Zahlreiche Reisen führen auch ins Heilige Land. Der Klassiker „Auf den Spuren Jesu“ wird 17 Mal angeboten und auf der Reise „Heiliges Land – einmal anders“ können Israelkenner biblische Orte abseits der Touristenpfade kennenlernen. Nach Rom und Lourdes führen 2017 auch zu Ostern Reisen, um gemeinsam mit Gläubigen aus aller Welt das höchste Fest im Kirchenjahr zu feiern. In Umbrien findet eine Pilger-Wanderung auf den Spuren des hl. Franziskus statt, der sich wegen seiner Liebe zur Natur und den Menschen bis heute großer Beliebtheit erfreut. Im August entführt eine Rundreise auf die magische Nordmeer-Insel Island. Atemberaubende Naturwunder, Begegnungen mit Karmelitinnen und den „Blauen Schwestern“ sowie Gottesdienste machen die Reise zu einem spirituellen Erlebnis.



Jakobsweg



Sehnsucht „Camino“ - unterwegs im Zeichen der Muschel gemeinsam und individuell



Gottes Schöpfung bewusst erleben und dabei zu Gott und zu sich selbst finden - das ist das Ziel einer Reise auf dem Jakobsweg. Der Marktführer für Jakobswegreisen im deutschsprachigen Raum hat rund 30 Gruppenreisen auf Etappen in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Spanien sowie 14 Etappen für individuelle Wandererlebnisse im Portfolio. In Gemeinschaft anderer Pilger kann beispielsweise auf der Silberstraße von Sevilla nach Santiago de Compostela oder auf dem Küstenweg von San Sebastián nach Bilbao gewandert werden. Die Meditationswanderung auf dem portugiesischen Jakobsweg bietet dank kurzer Strecken viel Zeit für Gebete, Stille und Meditationen. Der Jakobsweg kann auch individuell begangen werden: Die Pilger entscheiden selbst, welche Etappe sie wann erlaufen möchten. Das Bayerische Pilgerbüro hält 14 sechs- bis 15tägige Etappen in Frankreich und Spanien bereit und kümmert sich um die Unterkünfte, den Gepäcktransport und – falls gewünscht – die An- und Abreise. Ansonsten bestimmt der persönliche Tagesrhythmus das Erlebnis „Camino“ wie zum Beispiel eine Etappe, die sich speziell an junge Pilger richtet und bei der die letzten 100 Kilometer von Sarria nach Santiago de Compostela in sechs Tagen erlaufen werden.



Wanderreisen



Mit dem Rucksack den Kaukasus, die Vulkan- und Wüstenlandschaften der Kanaren und die ursprünglichen Rhopoden in Bulgarien entdecken



Entschleunigung im Einklang mit der Natur und mit sich selbst, das ermöglichen die Wanderreisen des Bayerischen Pilgerbüros zwischen Norwegen und Israel. Viele Wanderreisen führen 2017 nach Italien: nach Südtirol, ins Toskanische Archipel oder nach Capri. Gewandert wird auch im Kaukasus, der Niederen Tatra, den Schwarzen Bergen von Montenegro oder in Bulgarien. In den bulgarischen Rhodopen und im Pirin-Gebirge erleben Wanderer bizarre Naturphänomene wie die „Wunderbrücken“ im Arda-Tal und außergewöhnliche Gastfreundschaft in ursprünglichen Dörfern. Weitere Highlights sind die Wanderungen unter der Sonne Kretas, durch Schluchten, zu Hochweiden und malerischen Buchten, sowie die Wanderung auf den Kanareninseln Lanzarote und Fuerteventura, ein von Vulkanen, Halbwüsten und Dünen geprägtes Inselparadies.



Studienreisen



Auf Entdeckungstour in den malerischen Dörfern der Cotswold Hills in England oder in der magischen Welt der Anden und zum Schweizer Jazzfestival nach Montreux



Die Welt in ihrer Vielfalt und Schönheit erleben, neue Erfahrungen und Inspirationen sammeln – das ist das erklärte Ziel der Studienreisen des Bayerischen Pilgerbüros. 2017 eröffnet der Reiseveranstalter die Saison Anfang April mit einer Fahrt ins Friaul mit seinen malerischen Städten Udine und Triest. Im Mai führt eine Reise in die idyllischen Dörfer der Cotswold Hills, wo die schönsten Landschaftsgärten Englands besucht werden können. Während der Sommermonate können sich Reisende in Frankreich auf die Spuren von Johanna von Orléans begeben oder im Périgord mittelalterliche Örtchen, edle Weine und die uralten Zeugnisse menschlicher Kultur in Lascaux erleben. Im Juli geht es fünf Tage in die Schweiz, um Jazz und Käse vom Feinsten zu genießen. Wer lieber in die Ferne schweifen möchte, dem sei die Reise nach Peru und Bolivien zu den Ruinenstädten Machu Picchu und Cusco sowie in die Uyuni Salzwüste ans Herz gelegt.



Flusskreuzfahrten



Zwei Flusskreuzfahrten bietet das Bayerische Pilgerbüro an: Wer im Juni die MS Nestroy im rumänischen Donaudelta besteigt, erlebt während der elftägigen Reise prachtvolle Städte, idyllische Dörfer und abwechslungsreiche Landschaften entlang der Donau in Bulgarien, Serbien, Ungarn und Österreich. Im Oktober gleiten die Reisenden auf der MS Douro Cruiser gemeinsam mit Pfarrer Rainer-Maria Schießler durch Portugal. Während es auf dem Douro von Porto bis nach Lissabon geht, reichern zahlreiche Ausflüge nach Guimarães, der Wiege Portugals, ins spanische Salamanca und nach Fátima die „Pilger-Kreuzfahrt“ an.



Besondere Reisen



Zudem hält der christliche Reiseveranstalter zahlreiche Sonderreisen bereit. Für Familien bietet eine Pilgerreise nach Rom nicht nur viel gemeinsame Zeit, sondern auch ein gemeinsames Glaubenserlebnis. Im August erfahren Groß und Klein während einer Familienwallfahrt in die Schweiz zum 600sten Geburtstag des hl. Bruder Klaus nicht nur alles über den Nationalheiligen, sondern auch viel über die berühmte Schweizer Schokolade. Für Menschen, die nach schwierigen Lebensphasen in Gemeinschaft alte und neue Kraftquellen entdecken möchten, bietet das Bayerische Pilgerbüro im idyllischen Alpenvorland Deutschlands und Österreichs drei Meditationswanderungen an. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität veranstaltet das Bayerische Pilgerbüro eine Flugwallfahrt nach Lourdes. Eine durchgängige ärztliche und pflegerische Betreuung sind während der fünftägigen Reise inkludiert. Menschen mit Gehbehinderung oder Rollstuhlfahrer können zudem an betreuten Pilgerreisen ins Heilige Land und auf die „Grüne Insel“ Irland teilnehmen.

Über den Bayerisches Pilgerbüro e.V.

Das Bayerische Pilgerbüro e.V. bietet seit 1925 Pilgerreisen an und ist damit einer der ältesten und renommiertesten Anbieter qualitativ hochwertiger Reisen mit christlichem Hintergrund in Deutschland. Seit 1978 organisiert das Pilgerbüro über die Tochtergesellschaft Bayerisches Pilgerbüro Studienreisen GmbH zudem Studienreisen, seit 1994 Reisen auf dem Jakobsweg und Wanderreisen. Eine Besonderheit des Münchener Veranstalters ist die Form der Reisebegleitung: Rund 200 professionell ausgebildete Reiseleiter und 150 engagierte geistliche Begleiter kümmern sich um das Wohl der Reisenden. Das Bayerische Pilgerbüro ist als gemeinnütziger Verein organisiert, der 2015 mit dem TourCert-Siegel für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus ausgezeichnet wurde. Präsident des Bayerischen Pilgerbüros ist Weihbischof Wolfgang Bischof, Geschäftsführer ist Wolfgang Zettler.





