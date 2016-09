"Mind the Gap!" - 4. Zündfunk Netzkongress im Münchner Volkstheater

Der Zündfunk Netzkongress steht in diesem Jahr unter der Überschrift „Mind the Gap!“. Eröffnet wird das hochkarätige Branchentreffen am 14. Oktober 2016 um 19 Uhr mit einem Impulsreferat von BR-Intendant Ulrich Wilhelm. Die Bayern 2-Redaktion Zündfunk lädt zu zwei Tagen mit Vorträgen, Workshops und Diskussionen im Münchner Volkstheater. Auf dem Kongress präsentiert der Bayerische Rundfunk zudem die neueste Entwicklung seiner digitalen Produktpalette: die Bayern 2 Radio-App.



Eine Auswahl aus dem Programm:



Im Fokus der Publizistin und Juristin Liane Bednarz steht die Radikalisierung des politisch rechten Flügels in Deutschland. Sie beobachtet zum Beispiel die Sprache der AfD und des AfD-affinen Milieus, die mittlerweile auch von Mitgliedern etablierter Parteien genutzt wird. Vergangenes Jahr erschien ihr Buch „Gefährliche Bürger. Die neue Rechte greift nach der Mitte“.



Hossein Derakhshan war DER Blogger der iranischen Revolution. Weil er Kritik an der iranischen Regierung äußerte, musste er sechs Jahre ins Gefängnis. 2014 wurde er überraschend begnadigt und darf seitdem wieder publizieren.



Der weißrussische Netzjournalist Evgeny Morozov ist einer der schärfsten Kritiker des Silicon Valley. Seiner Meinung nach haben die Menschen nicht genug Hemmungen im Umgang mit den Verheißungen der IT-Industrie.



In Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung liefert der Zündfunk Netzkongress auch im vierten Jahr einen ganzen „Think Tank“ voller internationaler Speakerinnen und Speaker. In Vorträgen, Panels und Workshops gibt es Denkanstöße, wie und wohin es mit dem World Wide Web weitergehen kann.



Die neue Bayern 2-App



Premiere hat auf dem Zündfunk Netzkongress die neue Bayern 2-App. Sie ermöglicht den Nutzern, aktiv eine Auswahl der Beiträge zusammenzustellen, die auf ganz persönliche Vorlieben zugeschnitten ist. Je intensiver sie genutzt wird, desto treffender werden die Vorschläge. Die Bayern 2-App kann während des gesamten Kongresses an einem eigenen Stand ausprobiert werden.



Das vollständige Programm mit allen Speakern und Themen gibt es unter bayern2.de/netzkongress



Was ist #zf16?



Als südliche Alternative zur Berliner Konferenz re:publica wurde der Zündfunk Netzkongress im Jahr 2014 und 2015 Trending Topic auf Twitter. In diesem Jahr lautet der Hashtag #zf16.



Mind the gap!



Zündfunk Netzkongress 2016 m Münchner Volkstheater



Freitag, 14. Oktober 2016, ab 18.00 Uhr



Samstag, 15. Oktober 2016, ab 11.00 Uhr



Eintritt: Karten für € 29 zzgl. Gebühren gibt es ab sofort am Veranstaltungsort, dem Münchner Volkstheater, bei München Ticket (zur Onlinebestell-Seite bei München Ticket) und über Xing Events (zur Onlinebestell-Seite bei Xing).



Für Schüler, Studierende und Menschen mit Behinderung gibt es ermäßigte Tickets für € 20 zzgl. Gebühren.



Weitere Informationen unter bayern2.de/netzkongress

