Förderpreis Neues Deutsches Kino: "Das unmögliche Bild" von Sandra Wollner ausgezeichnet

Am 27. Oktober 2016 wurde der von Bavaria Film, Bayerischem Rundfunk und DZ Bank gestiftete "Förderpreis Neues Deutsches Kino" verliehen. "Das unmögliche Bild" von Sandra Wollner wurde als bester deutscher Nachwuchsfilm ausgezeichnet.



Der Gewinner des von Bavaria Film, Bayerischem Rundfunk und DZ Bank gestifteten und im Rahmen des Festakts "50 Jahre Internationale Hofer Filmtage" verliehenen "Förderpreis Neues Deutsches Kino" steht fest. Als bester deutscher Nachwuchsspielfilm wurde "Das unmögliche Bild" von Sandra Wollner ausgezeichnet. Den mit 10.000 Euro dotierten Preis nahm die Regisseurin entgegen.



Die Jury begründete ihre Entscheidung für "Das unmögliche Bild" wie folgt:



"Auf eine feine, fast heimliche Art und Weise, schleicht sich dieser Film in das Herz und Hirn des Zuschauers und verführt uns in einen Haushalt voller Frauen im Wien der Nachkriegszeit. Nach und nach entblättert sich das besondere Thema dieses Filmes. Um das Geheimnis der Frauen der Familie Steinwendner zu erzählen, illegale Abtreibung und die damit verbundenen Gefahren, denen Frauen sich zu allen Zeiten aussetzen mussten, nimmt sich der Film viel Zeit. So viel, dass man schon ungeduldig werden möchte - nur um dann von um so größerer Wucht getroffen zu werden, wie es einem selten im Kino geschieht."



Zur Regisseurin von "Das unmögliche Bild"



Sandra Wollner ist Studentin der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. In ihrem 70-minütigen Spielfilm "Das unmögliche Bild" präsentiert sie Fragmente einer Familiengeschichte, von Familiengeheimnissen, im Wien der 1950er Jahre. Eine Kindheit gebannt auf 8mm, festgehalten von der 13-jährigen Johanna. Der Zuschauer erlebt einen Haushalt voller Frauen rund um die Großmutter Maria Steinwendner, die wöchentliche Kochklubs veranstaltet. Bloß gekocht wird nie.



Zum Preis



Der "Förderpreis Neues Deutsches Kino" zählt zu den wichtigsten Nachwuchspreisen in Deutschland und wird zwei Mal im Jahr vergeben. Im Sommer wird er auf dem FILMFEST MÜNCHEN in den Kategorien Regie, Produktion, Drehbuch und Schauspiel verliehen. Auf den Hofer Filmtagen wird der beste deutsche Nachwuchsfilm ausgezeichnet, der im Programm gezeigt wird. Getroffen wird die Entscheidung von einer unabhängigen Jury, zu der dieses Jahr in Hof die Schauspielerin Julia Jäger, die Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz sowie der Produzent Jochen Laube gehören. Vergeben wurde der "Förderpreis Neues Deutsches Kino" zusammen mit dem Filmpreis der Stadt Hof im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Hofer Filmtage am Donnerstag, 27. Oktober 2016, ab 18.00 Uhr in der Freiheitshalle in Hof. Durch den Abend führte Sandra Rieß.

