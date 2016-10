Sport-Talente nachhaltig fördern

Die Bayerische Sportstiftung und die NÜRNBERGER Versicherung arbeiten weitere drei Jahre zusammen. Dies wurde in Nürnberg im Rahmen von Faszination Pferd, Deutschlands besucherstärkstem Hallen-Reitturnier, bekanntgegeben. Aus den Händen von Harald Stempfer, Vorsitzender des Vorstands der Bayerischen Sportstiftung, nahm Hans-Peter Schmidt, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der NÜRNBERGER Versicherung, die Gold-Partner-Urkunde entgegen. „Um in Sport und Beruf erfolgreich zu sein, bedarf es einer fundierten Ausbildung. Der Bayerischen Sportstiftung ist daran gelegen, bayerischen Nachwuchsleistungssportlern ein optimales Trainingsumfeld zu schaffen und gleichzeitig nachsportliche Karriereperspektiven zu eröffnen. Dieser Ansatz überzeugt uns", begründete Hans-Peter Schmidt das Engagement.



Ganzheitliche Förderung



Seit März 2010 unterstützt die Bayerische Sportstiftung Nachwuchs-Talente aus dem Freistaat, die bereits bei nationalen und internationalen Meisterschaften Erfolge errungen haben und Perspektiven für die erfolgreiche Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen aufweisen. Abhängig von Alter und Kaderzugehörigkeit werden das Talentteam, das Perspektivteam und das Top-Team Bayern unterschieden. Um den mannigfaltigen Anforderungen der modernen Sport- und Berufswelt gerecht werden zu können, erhalten die Athleten neben Geld- und Sachleistungen auch Hilfe bei der Suche nach Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Entwicklung und Erfolge der aktuellen und früheren Mitglieder des Förderteams sind beachtlich. So nahmen an den Olympischen Spielen in Rio Stiftungs-Talent Leonie Antonia Beck (Schwimmen) sowie die ehemaligen Förderathletinnen Alexandra Wenk (Schwimmen) und Christina Hering (Leichtathletik) teil. Wenige Wochen später war die frühere Geförderte Elena Krawzow (Schwimmen) bei den Paralympics in Brasilien am Start.



Verlässliche Partner



Um ideale Voraussetzungen für Nachwuchsleistungssportler in Bayern zu schaffen, bedarf es zuverlässiger Partner und Förderer. Harald Stempfer, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Sportstiftung: „Der Nachwuchsleistungssport in Bayern braucht starke Partner. Umso mehr freuen wir uns, mit der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe als starken Partner unsere erfolgreiche Kooperation weiterführen zu können. Für die Bayerische Sportstiftung ist dies ein eindrucksvoller Beweis, dass wir mit unserer gemeinsamen Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel ist, junge Sportler zu fördern, sportliche und berufliche Perspektiven zu ermöglichen und Bayern langfristig als Spitzensportland zu etablieren. Diesen Weg, die Talente von heute zu den Siegern von morgen zu formen, werden wir zusammen mit unseren Partnern auch in den nächsten Jahren mit viel Engagement weiter gehen."



Prominente Unterstützung



Neben starken Partnern aus Wirtschaft, Politik und Medien setzt die Bayerische Sportstiftung auf die Begleitung durch prominente bayerische Athleten. Ziel ist es, das ganzheitliche Förderkonzept in der Öffentlichkeit noch bekannter zu machen und weitere Unterstützer zu generieren. Eine der Stiftungs-Botschafterinnen ist Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl. Sie findet es wichtig, bayerischen Nachwuchstalenten den oft steinigen Weg zur Profikarriere zu ebnen und sie auf diesem Weg zu begleiten. Die sympathische Oberbayerin weiß, wovon sie spricht. Bereits als Vierjährige entdeckte sie die Liebe zum Reiten, drei Jahre später bekam sie ihr erstes eigenes Pferd, ein Lewitzer Pony. Mit Talent und Fleiß arbeitete sie sich innerhalb von elf Jahren von der Klasse E bis zum Grand Prix vor. Heute zählt sie in ihrer Disziplin zur Weltspitze und bildet gemeinsam mit ihrem Bruder erfolgreich Dressurpferde aus.



„Jessica von Bredow-Werndl ist eine Botschafterin – nicht nur für die Bayerische Sportstiftung, sondern auch für das Pferdesport-Engagement der NÜRNBERGER. Als kleines Mädchen sammelte sie in unserem Führzügelwettbewerb und beim NÜRNBERGER BURG-POKAL der Bayerischen Junioren erste Turniererfahrung, mit ihren Nachwuchspferden nimmt sie erfolgreich an unserer weltweit anerkannten Dressurserie NÜRNBERGER BURG-POKAL teil", führt Hans-Peter Schmidt aus. Und weiter: „Ich wünsche der Bayerischen Sportstiftung, dass sich der Kreis der Sportbotschafter und Wirtschaftspartner sukzessive erweitert. Unsere vielfältig interessierten und motivierten Talente haben eine bestmögliche Förderung und Begleitung verdient."



