Große Hilfe für kleine Kinder: DEHOGA Bayern engagiert sich seit zwölf Jahren für die Wohltätigkeitsaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks

Mittlerweile zum zwölften Mal in Folge – und somit von Beginn der Sternstundengala in Nürnberg an – setzt sich der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern für die Wohltätigkeitsaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks (BR) ein. DEHOGA Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer, die im Rahmen der Gala am 9. Dezember in der Nürnberger Frankenhalle stellvertretend für viele bayerische Hoteliers und Gastronomen einen Spendenscheck überreichen wird, ergänzt: „Unsere Branche ist die schönste der Welt. Bei uns dreht sich alles um Genuss, Entspannung und Wohlempfinden. Da ist es für uns doch geradezu eine moralische Verpflichtung auch denjenigen etwas zu geben, die es nötiger brauchen, als wir“.



Damit dem BR keine Kosten für Catering entstehen und somit die gesammelten Spendengelder zu hundert Prozent Bedürftigen zukommen können, laden acht Gastroteams aus ganz Bayern im Nachgang der Show alle rund 800 Mitwirkenden vor und hinter der Kamera zum Essen ein. Dieses Mal mit von der Partie sind die Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz, das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg mit seinem Gourmetrestaurant Aubergine, Der Pschorr aus München, das Sternerestaurant Storstad aus Regensburg, der Ulrichshof - Baby & Kinder Bio-Resort aus Rimbach, die Schule für Hotel- und Tourismusmanagement Wiesau, Schuhbecks Partycatering aus München sowie Lehrieder Catering-Party-Service aus Frürth. Für die kulnarische Abrundung sorgt die Andechser Molkerei Scheitz mit einer Käseauswahl.



Unter den Gästen sind so klangvolle Namen wie die Sänger Chris de Burgh und Max Giesinger, Kabarettistin Luise Kinseher, die Sopranistin Regula Mühlemann sowie die Nürnberger Symphoniker, die gemeinsam mit John Davis und fränkischen Kinderchören auftreten, Thilo Wolf, Sebastian Horn und seine Bananafishbones oder der Montini Chor aus Oberaudorf.

