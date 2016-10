Bayern spielt Dart beginnt

Die Auslosung für den ersten für jeden frei zugänglichen Pokalwettbewerb „Bayern spielt Dart“ ist erfolgt. In ganz Bayern treten nun Steeldart- und E-Dart-Mannschaften gegeneinander an, um sich zu messen. Aus jeder Region sind Teams am Start und können auch über die Seite www.bayernspieltdart.de verfolgt werden.



Die erste Runde des Pokalwettbewerb „Bayern spielt Dart“ hat folgende Spielpaarungen parat.

Auslosung erste Runde mit Nennung der Landkreise:

Schwaben:

Freilose: Schwobbaseggl (Augsburg), DC Voll vorbei (Unterallgäu)

Begegnungen:

City West (Unterallgäu) – Treff nix z’Lengawang (Ostallgäu) (auf Steeldart)

Dart Vegas (Augsburg) – Störfaktoren (Ostallgäu) (auf E-Dart)



Oberbayern:

Freilose: Rebels (Pfaffenhofen), SC Geroldshausen (Pfaffenhofen), Ned Kümmern (Dachau), Team Einhorn (Eichstätt), Jack auf Oans (Rosenheim)

Begegnungen die auf Steeldartscheiben spielen:

Boarische Spitzen (Pfaffenhofen) – de lochdeppen (Altötting)

1. Pfaffenhofener Dart Club (Pfaffenhofen) – Black Panther (Pfaffenhofen)

Irish Folk Pub (München) - FC Dobel (Ebersberg)

Die Schaumamoi (München) – Goaßer’a (Eichstätt)

Isartaler (München) – Autohaus Rinner (Bad Tölz)

DC Horizont (Mühldorf) – Meister Jäger (Rosenheim)

Goaßer’a Vampire (Eichstätt) – Harlekin 1 (München)

E-Dart:

De Oidn Fuaßballer (Ebersberg) – Woodchurch Perforators (Miesbach)

Dartfreunde Pilsquelle (München)- De Andan & I (Miesbach)



Niederbayern:

Freilose: DC Phantoms Ergolding (Landshut), DC Black Birds IV (Kelheim), All Star Team Niederbayern (Straubing), DC Stern (Landau), Toms Garage (Passau), Haselbacher Buam (Passau)

Steeldart:

Die Bodenkirchner (Landshut) – The golden Adonis (Passau)

DC Kelheim (Kelheim) – DC Treffnix (Rottal Inn)

Vilstal Hawks (Landshut) – Green Hornets (Rottal Inn)

Dart Brothers (Deggendorf) – Smiles (Freyung.Grafenau)

1. DC Deggendorf (Deggendorf) – Musketiere SV Ohu-Ahrain (Landshut)

DC Black Birds VI (Kelheim) – Dart Fighters (Deggendorf)

Club „26“ (Landshut) – Blue Lions (Freyung Grafenau)

E-Dart:

Waidler-Wahnsinn (Regen) – Karls Rasselbande (Passau)

Vafloiga (Passau)- Flying Devils (Straubing)



Oberpfalz:

Freilose: DC Allmächt (Neustadt/WN), Piranhas (Neumarkt), Die Siedler (Neumarkt)

Stelldart:

Die Gänsinger (Regensburg) – 1. Steeldartverein Amberg (Amberg)

Don Promillos e.V. (Weiden) – Waidlerstammtisch Herrnthann (Cham)

Streetdarter (Cham) – DC Kurverdarter (Schwandorf)

Sportsbar Cham (Cham) – TNT Neustadt/WN (Neustadt/WN)

Meraner (Cham) – Lucky Loser (Weiden)



Mittelfranken:

Freilose: Gratissäufer (Roth)

Steeldart:

Die Schafbraunen (Weißenburg) – DC Abdartig 15 (Fürth)

Anarchy 05 (Erlangen) – Dartlegion Schwabach (Roth)

LioLea (Nürnberg) – Flying Foxes (Roth)

M&Ms (Weißenburg) – O’Keys Bulls Weißenburg (Weißenburg)



Unterfranken:

Freilose: Anna und die starken Männer (Haßberge), Triple X (Bad Kissingen)

Steeldart:

Die Spitzen Spieler (Kitzingen) – MacLeods (Kitzingen)

E-Dart:

H2O-ResQ Team (Würzburg) – Skull Darts (Haßberge)

Skyliner’s (Bad Kissingen) – Darts of Death (Schweinfurth)



Oberfranken:

Freilose: Spickersportclub Pinzberg (Forchheim), DC Red Bull Mödlitz (Kronach), Die Senfpeitschen (Kronach), Klosterfrauenmelissendreist (Kronach), DC FFFAF (Coburg)

Steeldart:

BRD Burg Rabenstein Darter (Bayreuth) – NOBDV (Hof)

TSV Glashütten (Bayreuth) – TSC Darter (Bayreuth)

KC Alkos (Kronach) – DC Struwwelpeter (Bammberg)

RDC Red Cobras (Kulmbach) – Dartphantoms 2 (Bayreuth)

Dartphantoms 3 (Bayreuth) – DC Red Bull Mödlitz 2 (Kronach)

Ahorner Okawango Hörnchen (Coburg) – DC Grippe Hunters (Hof)

E-Dart:

Löschzwergla (Hof) – Dartphantoms 1 (Bayreuth)

Ninja Turtles (Bayreuth) – Rainthal Bears (Bayreuth)



Zahlenspiele für die Presse:

Gesamt 104 Teams aus allen 7 Regierungsbezirken

Schwaben: 6 Teams

Unterfranken: 8 Teams

Mittelfranken: 9 Teams

Oberpfalz: 13 Teams

Oberfranken 21 Teams

Oberbayern: 23 Teams

Niederbayern 24 Teams

Meldestärkster Landkreis: Bayreuth mit 8 Teams

48 E-Dart Teams stehen 56 Steeldartteams gegenüber

1140,- € werden als Sportförderung ausgespielt; zusätzlich Preise im Gesamtwert von über 1500,- € als geloste Preise





