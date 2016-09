AOK Bayern der Gesundheitspartner von "Bayern spielt Dart"

Die AOK Bayern unterstützt das Projekt „Bayern spielt Dart“ des Bayerischen Dart Verbandes e.V. als Gesundheitspartner. Durch das Engagement der AOK Bayern entfällt die Anmeldegebühr für Jugendmannschaften im Wettbewerb.



Beim Pokalwettbewerb „Bayern spielt Dart“, der wie der TOTO-Pokal gespielt wird ist es unerheblich, ob die Spielerinnen und Spieler Elektronikdart oder Steeldart spielen. Mitspielen darf jeder, ob in einer Kneipe, einem Vereinsheim oder zu Hause im Keller oder in der Garage. Die Anmeldephase geht noch bis zum 24.09.2016. Danach werden Anfang Oktober werden die Begegnungen der ersten Runde ausgelost und bis Ende Oktober gespielt, anfangs wird regional gespielt und erst gegen Ende kann es passieren, dass man bayernweit für ein Spiel unterwegs ist.



„Wir freuen uns, dass sich im Rahmen unserer Partnerschaft alle interessierten Jugendteams (mindestens drei von vier Spielern müssen dabei zum 01.10.2016 unter 18 sein) kostenfrei anmelden können. Wir wollen den sportlichen Wettbewerb der Jugendlichen fördern und hoffen, so noch mehr junge Menschen zum Sport zu bewegen.“ meint Alexander Schmidt von der AOK.



„Es sind bereits über 60 Teams angemeldet und erfahrungsgemäß kommt die letzte Anmeldewelle kurz vor Anmeldeschluss. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der AOK Bayern und hoffen, so den Wettbewerb auch über 2017 hinaus weiter anbieten zu können, einen Wettbewerb, den es so und in dieser Form verbandsübergreifend nicht gibt.“ ergänzt Michael Sandner, Vizepräsident des Bayerischen Dart Verbandes.



Es wird ein spannender Pokalwettbewerb bei dem der BDV e.V. von 300 Teilnehmern bis 3000 Teilnehmern auf alles bestens vorbereitet ist. Das ganz Bayern gemeinsam Dart spielt, übergreifend von E- zu Steel und selbst die sogenannten „Freizeitspickerer“ und Gaudimannschaften ihren Platz finden, macht dieses Projekt so einzigartig. Weitere Infos, die Spielregeln und die Preise findet man unter der Homepage www.bayernspieltdart.de





Über Bayerischer Dart Verband e. V

Der Bayerische Dart Verband e.V. (BDV) ist der Zusammenschluss aller sechs bayerischen Regionalverbände. Mit derzeit über 3600 beim BLSV gemeldeten Mitgliedern ist er der größte der „kleinen Verbände“ in Bayern und der größte Landesverband im Deutschen Dartverband e.V. Im vergangenen Jahr konnte der BDV immer wieder durch herausragende Erfolge auf sich aufmerksam machen. Gerade die Jugend macht derzeit immer wieder durch herausragende Erfolge auf sich aufmerksam und hat bereits zahlreiche Titel sammeln können. Weitere Infos auch auf www.bdvev.de

