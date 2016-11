Abgefahren! Winterstart mit vielen Events rund um die Zugspitze

Der Schnee vom Frühjahr macht’s möglich: Schon ab 18. November 2016 können Wintersportler die ersten Pisten auf Deutschlands höchstem Gletscher testen. Mithilfe von Schneedepots konnte der Restschnee der vergangenen Saison partiell über den Sommer hinweg erhalten werden und kommt jetzt zusammen mit dem Neuschnee bei der Grundpräparierung zum Einsatz.



Workshops, Events und top präparierte Pisten



Bereits am 25. November 2016 stimmen sich die Winterfans bei der Warren Miller Filmtour in der Talstation Kreuzeckbahn auf den Winter ein.



Sicherheit geht vor: Die Bayerische Zugspitzbahn bietet in der kommenden Saison wieder verschiedene Test- und Sicherheitsevents in den Skigebieten Zugspitze und Garmisch-Classic an, beispielsweise den kostenlosen Snowhow Workshop Lawine am 14. Januar 2017.



Entspannter Ausklang: An allen Samstagen im März 2017 geht der Wintertag in Garmisch-Classic mit DJ Sound und BBQ zu Ende. Am Fuße der Kandahar-Runde und der Olympia-Abfahrt ist die Skibar Kandahar 2 der ideale Treffpunkt nach einem gelungenen Skitag.



Auf insgesamt 60 Pistenkilometern erleben Wintersportler in den Skigebieten Garmisch-Classic und auf der Zugspitze in Deutschlands Top-Wintersportregionen besten Fahrspaß.



Je nach Schneelage fahren Wintersportler ab Anfang/Mitte Dezember auch im Skigebiet Garmisch-Classic ab. Dort, wo sich alljährlich beim FIS-Weltcup im Januar die Stars der Szene wie Felix Neureuther und Marcel Hirscher bei der Kandahar-Abfahrt mit insgesamt 1.800 Höhenmetern auf sieben Kilometern messen.



Das angesagte Revier für Freestyler ist der Park am Hexenkessel im Skigebiet Garmisch-Classic. Hier misst sich am 11. März 2017 auch der Freeski Nachwuchs beim Tourstopp Next Generation Tour. Am 18. März 2017 finden am Hexenkessel die Bayerischen Snowboardmeisterschaften statt.



Alle Events rund um die Zugspitze im Überblick:



K2 Skitourenabende im Skigebiet Garmisch-Classic



Regelmäßiges Feierabendangebot für Skitourengeher immer dienstags und donnerstags



Aktuelle Infos zum Starttermin unter http://zugspitze.de/de/winter



Warren Miller Filmtour „Here, There & Everywhere"



25. November 2016



Talstation Kreuzeckbahn



Skigebiet Garmisch-Classic



Safe as Europe Workshop



4. Dezember 2016



Lawinenworkshop für Frauen



Skigebiet Zugspitze



Anmeldung über http://www.safeonsnow.org/



VDS Kinderfreifahrtag



18. Dezember 2016



Kostenlos Skifahren & Snowboarden im Skigebiet Garmisch-Classic



Snowhow Workshop Lawine



14. Januar 2017



Kostenloser Lawinen- und Sicherheitskurs mit staatlich geprüften Berg- und Skiführern



Skigebiet Zugspitze



Anmeldung über http://zugspitze.de/de/winter



INTERSPORT Powder Days



18./19. Februar 2017



Materialtests und geführte Touren an der Talstation Kreuzeckbahn



Skigebiet Garmisch-Classic



Anmeldung über http://zugspitze.de/de/winter



K2 Grill out



Entspannter Ausklang des Wintersporttages bei BBQ & DJ Sound



4. März, 11. März, 18. März und 25. März 2017 jeweils ab 14 Uhr



Skibar Kandahar 2, Talstation Kreuzeckbahn



Skigebiet Garmisch-Classic



Snowdown Saisonabschlussparty mit DJ Dan Gerous



1. April 2017



14 bis 20 Uhr in der Drehmöser 9



Skigebiet Garmisch-Classic



Letzter Skitag Wintersaison 2016/2017



2. April 2017: Garmisch-Classic



1. Mai 2017: Zugspitze



Preise allgemein Winter 2016/2017:



Tagesskipass Zugspitze: 44,50 Euro (Erwachsene)



Tagesskipass Garmisch-Classic: 39,00 Euro (Erwachsene)



TwinTicket (2-Tagesskipass/gültig auf der Zugspitze und in Garmisch-Classic): 81,00 Euro (Erwachsene), bei Onlinebuchung: 74,00 Euro



Kinder-, Jugendliche- und Familientarife

Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG

Rund um Deutschlands höchsten Gipfel macht die Bayerische Zugspitzbahn das Erlebnis Berg ganzjährig und für jedermann erlebbar. Als modernes Dienstleistungsunternehmen mit 27 Bergbahnen und Skiliften in den Bergwelten Zugspitze, Garmisch-Classic und Wank befördert sie Gipfelstürmer auf knapp 3.000 Meter. Wintersportlern aller Disziplinen und Levels stehen zwei Skigebiete und rund 60 Pistenkilometer zur Verfügung. Könner wagen sich auf die legendäre Kandahar-Abfahrt. Einsteiger freuen sich über anfängerfreundliche Pisten, die Kleinen über ein Kinderland am Hausberg. Im Sommer kommen Bergsteiger, Tagesausflügler, Familien mit Kindern und Senioren gleichermaßen auf ihre Kosten. Egal ob hochalpine Klettertouren, ein Besuch der spektakulären Aussichtsplattform AlpspiX oder eine Einkehr in den sechs unternehmenseigenen gastronomischen Betrieben - Rund um die Zugspitze haben große und kleine Gipfelstürmer immer ein atemberaubendes Bergpanorama im Blick.





