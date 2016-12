Ministerpräsident Seehofer beim Festakt zur Gründung der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg

Ministerpräsident Horst Seehofer hat heute in Augsburg die Gründung der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg als kraftvolles Signal für eine zukunftsweisende medizinische Versorgung in Bayern bezeichnet. Seehofer: „Heute ist ein großer Tag für Augsburg, Schwaben und ganz Bayern. Wir schreiten unaufhaltsam voran und setzen einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung des Jahrhundertprojekts Universitätsklinikum Augsburg. Wir haben heute die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg gegründet – als achte Fakultät der Universität Augsburg und sechste medizinische Fakultät in Bayern. Das schafft echten Mehrwert. Augsburg spielt ab heute in einer anderen Liga, im Wissenschaftsbetrieb, in der medizinischen Versorgung, bei Wachstum und Beschäftigung. Es profitiert aber auch die Universitätsmedizin in Bayern und Deutschland insgesamt. Mit Umweltmedizin und Medizininformatik setzen wir wegweisende Schwerpunkte und verknüpfen die Stärken der Region mit den Megatrends unserer Zeit."



Nach dem positiven Votum des Wissenschaftsrates im Juli dieses Jahres konnte nun die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg mit den Schwerpunkten Umweltmedizin und Medizininformatik gegründet werden. Sie ist im Endausbau auf 100 Professorenstellen und 1500 Studierende ausgelegt. Die Gründung der Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg ist der erste Schritt für die Errichtung des Universitätsklinikums Augsburg, das Ministerpräsident Seehofer mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Augsburg am 16. Februar 2009 angekündigt hatte.

