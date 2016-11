Bayerischer Buchpreis 2016

Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten des Bayerischen Buchpreises 2016 geht an die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger. Ministerpräsident Horst Seehofer: „Ruth Klügers Bücher sind eine eindringliche Mahnung zu Verantwortung, Menschlichkeit und wacher Aufmerksamkeit in allen Bereichen des sozialen und politischen Lebens. Als eine der wenigen noch Lebenden, die aus eigener Erfahrung das Grauen des Nationalsozialismus und der Vernichtungslager schildern können, schreibt sie vor allem in ihrem 1992 erschienenen autobiografischen Roman ‚Weiter leben. Eine Jugend‘ mit unbestechlicher Klarheit über ihr Leben als Heranwachsende in verschiedenen Konzentrationslagern. Über diese eindringliche literarische Bearbeitung hinaus ist Ruth Klüger stets eine unentbehrliche Mahnerin gegen das Vergessen von Gewalt und Verbrechen, die auch zu aktuellen politischen Fragen kritisch Stellung bezieht. Neben ihren autobiografisch geprägten Werken hat sie als Literaturwissenschaftlerin und Essayistin ein vielseitiges Gesamtwerk geschaffen.“



Der Bayerische Buchpreis wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Bayern, dem Bayerischen Rundfunk, der ZEIT, VOLVO und dem Sparkassenverband Bayern vergeben. Ausgezeichnet werden die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen in den Kategorien Sachbuch und Belletristik. Mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten wird ein herausragendes schriftstellerisches Lebenswerk gewürdigt.



Die feierliche Preisverleihung mit Medienministerin Ilse Aigner findet am 1. Dezember 2016 um 19.00 Uhr in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz statt. Eine unabhängige Jury – bestehend aus Franziska Augstein, Carolin Emcke und Denis Scheck – wählt live im Laufe des Abends die Preisträger in den Kategorien Sachbuch und Belletristik aus jeweils drei nominierten Büchern aus.



Das Bayerische Fernsehen sendet eine Zusammenfassung der Veranstaltung zeitversetzt am 7. Dezember 2016 um 22.45 Uhr im Rahmen der Sendung „Südlicht“. Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Nominierten und der Ehrenpreisträgerin, finden sich unter www.bayerischer-buchpreis.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren