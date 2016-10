- Siebtklässler beschäftigen sich mit Veränderung der Wasserqualität des Ruschbach

- Bayer-Stiftung unterstützt Umsetzung des handlungsorientierten Unterrichtskonzepts mit 2.401 Euro

- Seit Programmstart 2007 bereits 468 Bildungsinitiativen im Umfeld der deutschen Bayer-Standorte mit rund 4,7 Millionen Euro unterstützt



Die Bayer Science & Education Foundation hat das Projekt „Von der Quelle zum Strom – Im Wasser ist mehr als Wasser“ der Realschule Grenzach-Wyhlen neu in ihr Schulförderprogramm aufgenommen. Darin untersuchen Siebtklässler die Veränderung der Wasserqualität des Ruschbach entlang seines Verlaufs – von der Quelle in einem Naturschutzgebiet bis zur Mündung in den Rhein. Die Jugendlichen arbeiten dabei wie echte Forscher: Beim Wandern entlang des steinigen Ruschbach-Weges entnehmen sie Proben, werten die Daten mit speziellen Computer-Programmen aus und formulieren anschließend Hypothesen. Die Bayer-Bildungsstiftung ermöglicht die Umsetzung des handlungsorientierten Unterrichtskonzepts mit 2.401 Euro.



Im Rahmen der symbolischen Urkundeübergabe stellte Dirk Oebels, Bayer-Standortleiter in Grenzach-Wyhlen, die Vorzüge des Projektes heraus: „Jugendliche lernen ökologisch verantwortlich zu handeln, soziale Kompetenzen werden durch Teamarbeit geschult und naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen praxisnah durch Inhalte vermittelt, die sich direkt in der Lebenswelt der Schüler befinden. Das Ruschbach-Projekt zeigt, wie moderner und motivierender Unterricht aussehen kann. Wir freuen uns, diese vorbildliche Initiative unterstützen zu dürfen.“



Das über mehrere Jahre angelegte Projekt wird im Regelunterricht zum Thema „Wasser“ durchgeführt und bietet den Jugendlichen authentisches Forschen anhand eines intakten, lokalen Ökosystems. In direkter Begegnung mit der Natur erheben sie Daten durch Messungen, Beobachtungen und Beschreibungen. Gefördert werden dabei gleichermaßen naturwissenschaftliche, technische und personale Fähigkeiten. Damit unterstützt das Projekt eine zentrale Zielsetzung der Schule – das Lernen durch ganzheitliche Ansätze. Mithilfe der Bayer-Gelder werden Labormaterial und technische Geräte finanziert.



Der Stiftungsrat der Bayer Science & Education Foundation wählte das Projekt aus Grenzach in der aktuellen Förderrunde neben 36 weiteren Initiativen aus den Einzugsgebieten der deutschen Bayer-Unternehmensstandorte aus. Seit Programmstart 2007 wurden bundesweit bereits 468 Initiativen mit einem Gesamt-Fördervolumen in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro unterstützt. Rund um den Bayer-Standort Grenzach-Wyhlen wurden bisher 25 Projekte mit rund 122.000 Euro ermöglicht.



Alle Förderprojekte zielen darauf ab, innovative Unterrichtskonzepte und begleitende Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche einzuführen, die den Regelunterricht attraktiver machen oder sinnvoll ergänzen. Insbesondere sollen sie dazu beitragen, bei Schülern den Spaß und das Interesse an Naturwissenschaften zu wecken, Talente frühzeitig zu fördern und die Berufswahlorientierung zu erleichtern. Vor allem werden wegweisende Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Bio- und Medizinwissenschaften im Schulförderprogramm des Bayer-Konzerns unterstützt.



