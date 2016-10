Bayer erhält "grünes Licht" für neues Fünfjahres-Verhütungssystem in der EU

Bayer hat für sein neues niedrigdosiertes Levonorgestrel-freisetzendes Intrauterinsystem das europäische Zulassungsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Bereits im September 2016 hat die U.S. Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration) die Zulassung zur Vermarktung in den USA erteilt. Das neue Intrauterinsystem setzt die niedrigste Hormondosis pro Tag in Intrauterinsystemen zur Schwangerschaftsverhütung von bis zu fünf Jahren frei. Es nutzt den kleinsten, heute verfügbaren, T-förmigen Kunststoffkörper, der in die Gebärmutter eingelegt wird. Auf Basis dieser positiven Entscheidung wird erwartet, dass die zuständigen Behörden in den EU-Mitgliedsstaaten im Verlauf der kommenden Wochen und Monate die nationalen Zulassungen erteilen. Bayer plant das neue Fünfjahresverhütungssystem auch in Europa unter dem Markennamen "Kyleena" zu vermarkten.



"Reversible Langzeitverhütungsmethoden haben einen signifikanten Vorteil, denn es bedarf seitens der Frau keiner täglichen Handlung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Unsere Wissenschaftler und Kliniker haben in den letzten Jahrzehnten intensiv an neuen niedrigdosierten Langzeitverhütungsmethoden gearbeitet, da sich immer mehr Frauen für diese Art der Verhütung interessieren. Bayer ist sehr erfreut, bald auch den Frauen in Europa die jüngste Innovation auf diesem Gebiet anbieten zu können", sagte Dr. Jörg Möller, Mitglied des Executive Committee der Division Pharmaceuticals der Bayer AG und Leiter der Entwicklung.



Langzeitverhütung ist eine der effektivsten Methoden der Empfängnisverhütung, da es keiner täglichen Einnahme beziehungsweise keiner monatlichen Neuverschreibung bedarf. Das Intrauterinsystem kann jederzeit wieder entfernt werden. Die natürliche Fertilität der Frau stellt sich nach der Entfernung schnell wieder ein.



Über "Kyleena":

Kyleena ist ein kleiner, weicher und flexibler T-förmiger Kunststoffkörper, der 19,5 mg des synthetischen Hormons Levonorgestrel enthält. Der T-Körper ist 28 mm x 30 mm groß, die Einführhilfe hat einen Durchmesser von 3,8 mm. Einmal korrekt platziert, gibt es kontinuierlich eine niedrige Dosis des Gestagens Levonorgestrel direkt in die Gebärmutter ab und verhütet so für bis zu fünf Jahre eine Schwangerschaft. Nach der Entfernung stellt sich die natürliche Fruchtbarkeit der Frau schnell wieder ein.



Über das klinische Entwicklungsprogramm von Kyleena

Die Zulassung von Kyleena wird durch die Daten einer Phase-III-Studie unterstützt. Daran nahmen 574 Frauen, die noch keine Kinder geboren hatten, sowie 878 Frauen, die bereits Kinder geboren hatten, aus Nordamerika, Lateinamerika und mehreren europäischen Ländern teil. Die Studie zeigte, dass Kyleena hocheffektiv und gleichzeitig gut verträglich ist, unabhängig vom Alter der Anwenderin oder der Frage, ob sie bereits Kinder hat oder nicht.



Der primäre Endpunkt der Phase-III-Studien war die Verhütungssicherheit, gemessen durch den Pearl-Index. Mit einem Pearl-Index von 0,29 nach fünf Jahren, bietet Kyleena in jedem Jahr der Anwendung mit mehr als 99% eine hocheffektive Langzeitverhütung.



Außerdem bestätigte sich auch eine gute Verträglichkeit. Es wurden keine unerwarteten Nebenwirkungen berichtet. In geringem Maße wurden ektopische Schwangerschaften, Entzündungen im Becken, Ausstoßungen des Systems aus der Gebärmutter oder Perforationen der Gebärmutter beobachtet.



Über Bayer im Bereich Women´s Healthcare

Bayer engagiert sich aktiv dafür, seinem Motto "science for a better life" gerecht zu werden und sein Portfolio innovativer Arzneimittel ständig zu erweitern. Bayer mit seiner langen Tradition im Bereich Women’s Healthcare, bietet ein breites Spektrum effektiver kurz- und langwirkender Verhütungsmittel an. Hinzu kommen Medikamente für die Behandlung von Beschwerden in den Wechseljahren und zur Behandlung gynäkologischer Erkrankungen. Mehrere Substanzen befinden sich derzeit in verschiedenen Stadien der klinischen Entwicklung. Zusammen spiegeln diese Produkte den Ansatz des Unternehmens in der Forschung wider: Ziele und Wege zu priorisieren, die das Potenzial haben, die Behandlung von Gesundheitsproblemen bei Frauen zu verbessern.

Über die Bayer AG

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter http://www.bayer.de



