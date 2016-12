JK3 wird neuer Händler für Bavaria Yachts an der amerikanischen Westküste

BAVARIA YACHTS ernennt JK3 Nautical Enterprises zum neuen Händler an der amerikanischen Westküste. Mit Hauptsitz in San Diego steht JK3 Nautical Enterprises Kunden ab sofort für den Verkauf und Service von Motoryachten von BAVARIA YACHTS zur Verfügung.



Vertrauen und Qualität ist der Schlüssel zum Erfolg, welchen die Kunden der Firma JK3 Nautical Enterprises immer wieder bescheinigen. Mit Verkaufsstützpunkten in Seattle, San Francisco, Newport Beach, San Diego und Houston ist das Team von J3K bekannt für seinen vorbildlichen Service für Kunden in den USA. Die ersten Motorboote der VIRTESS, S-Linie, E-Linie und R-Linie werden bald bei den Ausstellungräumen von JK3 zu besichtigen sein.



„Die Westküste der USA ist ein wichtiger Markt für BAVARIA und wir sind sehr stolz, dass ab sofort JK3 unser neuer Repräsentant für BAVARIA MOTORBOATS in den USA ist“, erklärt Simon Claxton, Sales Manager, BAVARIA YACHTS für America.



JK3 Yacht Sales & Service 2330 Shelter Island Drive, Suite 106 92106 San Diego, CA Vereinigte Staaten von Amerika +1 6192246200 www.jk3yachts.com

