Bavaria Yachts Norwegen - Alles Aus Einer Hand

Bavaria Motorbåt Norge AS erweitert seine Zusammenarbeit mit BAVARIA YACHTS und ist nun auch der exklusive Importeur für Segelboote in Norwegen. Seit 15 Jahren ist Bavaria Motorbåt Norge AS erfolgreich als Importeur für Motoryachten von BAVARIA YACHTS in Norwegen tätig. Der Firmenname von Bavaria Motorbåt Norge AS wurde in Bavaria Båt Norge AS geändert.



Der Vertrieb und Service von Segel- und Motoryachten von BAVARIA YACHTS kommt in Norwegen nun aus einer Hand. Lars-Erik Solvang und sein Team von Bavaria Båt Norge AS bieten damit ab sofort die gesamte Produktpalette der zweitgrößten Werft für Serienyachten an. Seit über 15 Jahren ist Lars-Erik Solvang mit der Marke BAVARIA YACHTS verbunden, zunächst als Vertriebsstellenleiter bei Lunde Bat AS, dem ehemaligen Händler für Segelyachten von BAVARIA YACHTS, später erfolgreich mit seinem eigenen Unternehmen Bavaria Motorbåt Norge AS als Importeur für Motoryachten von BAVARIA YACHTS.



Am Hauptsitz im Leangbukta-Maritime-Zentrum nahe Oslo können nun neben Motoryachten auch Segelyachten in der 800 Quadratmeter großen Ausstellungshalle von Bavaria Båt Norge AS besichtigt werden. In Stavanger wird das Team von Flow Marine AS Kunden beraten. Service rund um ihre BAVARIA finden Kunden natürlich an beiden Standorten.



„Wir sind sehr glücklich über die Erweiterung unserer Kooperation mit BAVARIA YACHTS und stolz darauf, nun alle Yachten in Norwegen präsentieren zu können. Für unsere Kunden wollen wir die erste Wahl in Norwegen sein“, erklärt Lars-Erik Solvang, Inhaber der Firma Bavaria Båt Norge AS.



„Lars-Erik Solvang und sein Team sind seit über 15 Jahren ein starker Partner für BAVARIA YACHTS in Norwegen und einer der erfolgreichsten Händler in der Welt überhaupt. Für unsere Segel- und Motoryachten können wir uns keinen besseren Partner für BAVARIA YACHTS auf diesem wichtigen Markt wünschen“, unterstreicht Lutz Henkel, CEO von BAVARIA YACHTS.



Am 29. und 30. Oktober lädt Bavaria Båt Norge AS im Leangbukta Maritime Senter Kunden und Freunde ein, um die neue Kooperation zu feiern.

