BAVARIA YACHTS auf Awards-Jagd - Erste Entscheidung fällt in Berlin

Einen der begehrten Yacht-Awards zu gewinnen, ist für jede Werft eine große Ehre. Für 2017 wurde BAVARIA YACHTS mit ihren neuen Motoryachten BAVARIA E40 und BAVARIA R40 sowie dem Katamaran NAUTITECH 46 OPEN gleich für sechs Awards nominiert.



Doppelt spannend ist die „Boot & Fun Berlin“ für BAVARIA YACHTS: Gleich zwei Motoryachten aus Giebelstadt stehen auf der Nominiertenungsliste der BOB Awards, die während der Galanacht der Berliner Messe am 23. November 2016 vergeben werden. Die BAVARIA R40 FLY wurde von der internationalen Fachjury in der Kategorie „Best for Family“ unter die besten sieben Motoryachten gewählt. Ihre Sportlichkeit, das elegante Design, die hohe Qualität und das enorme Platzangebot dieser außergewöhnlichen Yacht überzeugten die Jury, die BAVARIA R40 zu nominieren.



Die BAVARIA E40 erhielt in der neuen Kategorie „Best for Travel“ des BOB Awards eine Nominierung. Diese revolutionäre Motoryacht überrascht mit einem neuen Raumkonzept bei dem der Steuerstand im Zentrum des Panoramasalons steht.



Beide neuen Motoryachten werden vom 24. bis 27. November 2016 auf der „Boot & Fun Berlin“ ausgestellt sein. Die BAVARIA R40 FLY hat übrigens in Berlin eine echte Premiere – sie ist zum ersten Mal auf einer deutschen Messe zu sehen. Auf dem Stand von Allert Marin in Halle 3.2 können insgesamt sechs Segel- und Motoryachten von BAVARIA YACHTS besichtigt werden.



Ihre Weltpremiere feierte die neue NAUTITECH 46 OPEN im Frühjahr in Frankreich und sammelt nun weltweit Nominierungen für Yacht- und Design-Awards. Noch vor dem Jahreswechsel dürften die Entscheidung der Jurymitglieder aus den USA zu erwarten sein. Dort ist dieser außergewöhnliche Katamaran, den es seit Herbst dieses Jahres auch als NAUTITECH 46 FLY gibt, gleich für drei Awards nominiert. Die Entscheidung, ob die NAUTITECH 46 OPEN zur „European Yacht of the Year“ gekürt wird, fällt erst am 23. Januar 2017 auf der „boot Düsseldorf“.



Auch die BAVARIA E40 hat in Düsseldorf seht gute Chancen, „European Powerboat of the Year“ zu werden. Noch im Oktober wurde erneut die BAVARIA E40 SEDAN mit Hybridantrieb auf dem Main im Testcenter von BAVARIA YACHTS von der Jury auf „Herz und Hybrid“ getestet.



BAVARIA R40

BOB Award – Best for Family



BAVARIA E40

BOB Award – Best for Travel

European Powerboat of the Year – Kategorie Verdränger



NAUTITECH 46

Best Boats Sail Magazine – Katamarane

Boat of the Year Sailing World – Katamarane

Boat of the Year Cruising World – Katamarane

