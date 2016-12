Konzert "Musik ohne Grenzen" am Sonntag, 04.12.16 um 16 Uhr zum Abschluss eines grenzüberschreitenden Musikworkshops

Mit einem einstündigen öffentlichen Konzert am [b]Sonntag um 16 Uhr im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) [/b]schließt der Musikworkshop der Landkreismusikschule Cham und der Kunstgrundschule Klatovy[b] (Klattau) das gemeinsame Probenwochenende mit 40 Schülerinnen und Schüler im CeBB ab. Alle Freunde klassischer Musik sind zum Abschlusskonzert herzlich eingeladen. Auf dem Programm stehen Adventsmusik, Soloparts und Evergreens. [/b]Gäste des Abschlusskonzerts können im Anschluss den Besuch von „Advent im Wald“ am Eulenberg einplanen und nach der Musik die wunderbare Atmosphäre am Grenzwald genießen.

