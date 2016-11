Preisträger gekürt: International Office zeichnet beste fotografische Arbeiten aus

»places – faces – traces« – so lautet das Motto des diesjährigen vom International Office ausgelobten Fotowettbewerbs. Gesucht waren Fotografien, die Impressionen vom Studien- bzw. Praktikumsort im Ausland widerspiegeln. Auch Eindrücke internationaler Studierender von ihrem neuen Studienort Weimar oder aus ihrem Heimatland waren gefragt.



Am Montag, 14. November 2016, wurden die besten Arbeiten von Prof. Jutta Emes, Prorektorin für Studium und Lehre, dem Dezernenten Dr. Christian Kästner sowie der Projektverantwortlichen Andrea Weber im Rahmen der Ausstellung im Foyer der Universitätsbibliothek prämiert.



Die diesjährige Gewinnerin ist Wiebke Rollmann mit ihrem Foto »Down the road«, aufgenommen in den USA auf einem endlosen »road trip« von Washington nach New Orleans. Erdan Genc erhielt für sein Bild »Inbetween« den zweiten Preis. Die Fotografie fängt die Stimmung auf der Fähre über den Bosporus in Istanbul ein. Mit dem dritten Preis wurde Benjamin Schmidt für seinen Beitrag »Pink Camper«, einer in Krakau gemachten Aufnahme, ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr erfreute sich der Publikumspreis wieder großer Resonanz – weit über 200 Studierende, Mitarbeiter der Universität und auch Gäste gaben ihre Stimmen ab. Gewinner des Publikumspreises wurde Erik Hölperl mit seinem Foto »The nun and the sea«.



Die Einsendungen stellten die Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der vier Fakultäten, dem Rektoramt, der Universitätskommunikation sowie dem Dezernat Internationale Beziehungen vor eine schwierige Entscheidung. Denn in diesem Jahr war das Interesse an dem Wettbewerb besonders groß – fast 100 Fotografien wurden eingesendet, darunter auch Arbeiten von internationalen Studierenden z. B. aus Bangladesch, Polen, Russland oder dem Iran. Die Aufnahmen ermöglichen einen oft sehr persönlichen Einblick in das Leben in anderen Ländern und Kulturen und lassen den Betrachter für einen Augenblick lang an dem Erlebten teilhaben. Die Bilder erzählen Geschichten, fangen Stimmungen ein, zeigen stille und laute Momente.



Die Ausstellung, die mit Fotografien aus Italien, Tunesien, den USA, Mexiko, Sri Lanka, China und vielen anderen Ländern ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten aufzeigt, während des Studiums an eine der vielen internationalen Partnerhochschulen zu gehen oder sich selbst einen Aufenthalt im Ausland zu organisieren, ist noch bis zum 25. November 2016 im Foyer der Universitätsbibliothek, Steubenstraße 6, 99423 Weimar, zu sehen.



Finanziell unterstützt wurde der Fotowettbewerb von der Universitätskommunikation der Bauhaus-Universität Weimar.



