Rechtliche Regelungen für den Umgang mit dem Wolf dringend nötig

Das vermehrte Auftreten des Wolfes in Mecklenburg-Vorpommern führt zu verschiedenen Konflikten insbesondere im Bereich der Nutztierhaltung und Jagd. Eine nachhaltige Akzeptanz kann nur durch eine stärkere Berücksichtigung der Belange der Landwirte, Weidetierhalter und Jäger erreicht werden. Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass staatlich angeordnete Präventionsmaßnahmen sich in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen für tierhaltende Unternehmen und auch Kleinsttierhalter bewegen müssen.



Im engen Austausch mit den assoziierten Mitgliedern des Bauernverbandes, wie dem Schaf- und Ziegenzuchtverband M-V, dem Rinderzuchtverband M-V und dem Jagdverband steht das Thema Wolf immer wieder auf der Tagesordnung der verschiedenen Gremien. Dabei geht es derzeit um einen Rechtsanspruch für die Entschädigung der erheblichen zeitlichen und materiellen Mehraufwendungen der Tierhalter, die ausnahmslos zu ersetzen sind.



Der Geschäftsführer des Bauernverbandes Dr. Martin Piehl fordert: „Der Umgang mit auffällig gewordenen Wölfen sowie die Festlegung einer Bestandsobergrenze sind im Sinne der Nutztierhalter festzulegen. Dazu müssen die entsprechenden europarechtlichen Anpassungen erfolgen, damit überhaupt Landesregelungen geschaffen werden können.“



Nicht zuletzt auf Grund des Wolfsübergriffs im Oktober auf ein Jungrind in Niendorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim, muss als erster Schritt die Arbeitsgruppe Wolf des Landwirtschaftsministeriums noch in diesem Jahr einberufen werden, um sich mit der neuen Situation auseinanderzusetzten. Dies wurde bereits auf der landesweiten Wolfstagung am 03.06.2016 durch den Berufsstand gefordert.





