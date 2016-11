Vom Holzbauer für Holzbauer: tectofix 3000

Gut 100 Fachleute aus über 40 Betrieben - darunter Dachdecker, Zimmerer sowie Techniker und Geschäftsführer mehrerer Fertigbauunternehmen - nutzten Anfang November die Gelegenheit, bei Bauer Holzbau in Satteldorf die Montageanlage tectofix 3000 live zu erleben.



Gastgeber Walter Bauer wies in seinem Vortrag auf die systematisierte Flexibilität der patentierten Eigenentwicklung hin, die eine bedarfsgerechte Vorproduktion flächiger Holzbauelemente aller Größen in der Halle rund ums Jahr ermöglicht. Wie die Herstellung von Wand-, Dach- und Deckenelementen im täglichen Betrieb ausschaut, stellte aus Anwendersicht Ulrich Herrmann dar, Geschäftsführer der Herrmann Massivholzhaus GmbH aus Geisa/Rhön. Highlight des rundum gelungenen Infotags: An einer Vorführanlage konnten die teils von weither angereisten Holzbauer den Umgang mit der tectofix 3000 den ganzen Tag über mit eigenen Händen direkt vor Ort erproben. http://www.tectofix.de



Pflicht und Kür im Handumdrehen



Vorführungen auf einer zweiten Anlage machten deutlich, dass sich mit einer tectofix 3000 neben einfachen auch außergewöhnlich komplexe Elemente höchst effizient vorproduzieren lassen, so zum Beispiel ein Schmetterlingsdach mit sichtbarer Konstruktion inklusive erster Dachabdichtungslage und Lichtkuppel.

Das A&O der Arbeit, Zeit und Kosten sparenden Vorproduktion flächiger Holzbauelemente ist die einfache Bedienbarkeit der Anlage, auf der sich Bauwerksflächen als Ganzes anlegen lassen. Nach der Produktion in der Werkshalle des Anwenders werden die Holzbauelemente transportgerecht zerlegt, zur Baustelle verbracht und dort mit höchster Passgenauigkeit wieder zusammengefügt. Wesentliche Vorteile dieser Verfahrensweise sind der geringere Aufwand bei der Werkstattplanung und die dauerhafte Wartungsfreiheit der Anlage; betriebsnotwendige Folgekosten nach der Anschaffung gibt es somit nicht.



Auch für komplexe Konstruktionen



tectofix 3000 (http://www.tectofix.de) kann für alle flächigen Bauwerksteile - Decken-, Wand- und Dachelemente inklusive Walm-, Gauben- oder Pfosten-Riegel-Konstruktionen - sowie für sonstige flächige Elemente genutzt werden. Durch das integrierte Fahrwerk lässt sich die Anlage auf Schienen binnen Minuten von nur einer Person platzsparend zusammenschieben, was eine äußerst flexible Hallennutzung ermöglicht - ein Vorteil, von dem insbesondere kleinere Handwerksbetriebe profitieren.

tectofix 3000 wird von Bauer Holzbau als Basisversion angeboten, die sich bedarfsgerecht modular erweitern lässt. Durch ein großes Sortiment an Zubehör kann das System auf die jeweiligen Anforderungen genauestens abgestimmt werden.



Weitere Informationen auf der neu gestalteten Website http://www.tectofix.de sowie direkt vom Entwickler Dipl.-Ing. (FH) Walter Bauer c/o Bauer Holzbau GmbH, Alte Höhe 1, 74589 Satteldorf-Gröningen, Fon 0 79 55/3 85-0, Mail info@bauer-holzbau.de; Web http://www.bauer-holzbau.de

