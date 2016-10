Self Balancer in Dresden und ganz Deutschland

Dresden ist eine Stadt unter Strom. Die Menschen in Dresden sind immer unterwegs und immer vernetzt. Die elektronischen Geräte in unserem Leben liefern uns rund um die Uhr Informationen und Unterhaltung. Die Gesellschaft ist produktiv wie nie. Aus jedem Moment wird das Maximum herausgeholt. Auch in Sachen Fortbewegung bahnt sich eine moderne Revolution an. Schon seit Jahren sind Segways auch in Dresden fester Teil der Tourismusbranche, doch die Produkte sind endlich an einem Punkt angekommen, der die sogenannten Self Balancer handlich und bezahlbar macht.



Self Balancer oder auch Self Balancing Scooter sind komfortable und umweltfreundliche Lösungen, um noch mehr aus der eigenen Freizeit zu machen. Die per Akku betriebenen Self Balancer sind derart intuitiv zu bedienen, dass Alter und technische Kenntnisse für die Nutzung unerheblich sind. Die Geräte rund um elektrische Einräder und Mini Segways als bloße Spielerei abzutun, ist ein Fehler. Genau wie unseren vielen, elektronischen Begleiter bergen die Self Balancer das Potenzial, unseren Alltag noch komfortabler und gleichzeitig effektiver zu gestalten. Bei Geschwindigkeiten zwischen 15km/h und 30km/h kommt man mithilfe der Mini Segways und Einräder schnell und mühelos zur Arbeit oder erledigt schnell den Einkauf. Pro Aufladung können die Geräte 20km bis 30km zurückgelegt werden, was die meisten Strecken im Alltag problemlos abdeckt. Dank der Profilbereifung der Geräte ist auch eine Fahrt über Schotterwege, Wiesen und Waldwege möglich. Die Fortbewegungsmöglichkeiten mit Self Balancern sind inzwischen absolut alltagstauglich.



Ein weiterer, wichtiger Faktor für viele Menschen ist das Gewicht der Geräte. Wie schon bei Laptops und Smartphones ist ein möglichst leichtes Gewicht entscheidend für den regelmäßigen Gebrauch. Dank modernster Technik vereinen die Self Balancer Qualität mit einem vergleichsweise niedrigen Gewicht. Der Ninebot Mini Pro wiegt beispielsweise lediglich 12,8kg. Dank der kompakten Maße und dem überschaubaren Gewicht passen Self Balancer in jeden Kofferraum und sind auch bei Ausflügen mit dabei. Bei all den praktischen Anwendungen macht das Fahren mit Self Balancern außerdem eine Menge Freude. Mit ein bisschen Übung gleiten die Fahrer geradezu über den Asphalt. Damit sind sie ihren Mitmenschen einen Sprung voraus und haben dabei noch richtig Spaß.



In Zukunft werden auch in Dresden mehr und mehr Menschen in der Stadt und bestimmt auch auf dem Elberadweg auf Self Balancern zu beobachten sein. Mit Modellsport Profis in der Altnossener Straße 2 ist jetzt auch in Dresden ein Ansprechpartner für die neuartigen Fortbewegungsmittel vor Ort. Die Modellsport Profis haben verschiedene Self Balancer, unter anderem von der Pioniermarke Ninebot, im Sortiment und stehen bei allen Fragen rund um Self Balancer zur Verfügung. Mit Self Balancern wird der Alltag in Dresden schon bald noch ein Stück elektrisierender gestaltet.

