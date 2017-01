Vorhang auf

Die spanische Barceló Hotel Group startete mit einem weiteren Flaggschiff im Herzen der spanischen Hauptstadt in das neue Jahr. Am 16. Januar 2017 öffneten sich die Türen des Fünf-Sterne-Hotels Barceló Torre de Madrid mit 256 individuell gestalteten Zimmern und Suiten, einem Restaurant, einer Bar, mehreren Konferenzräumen sowie einem Wellnessbereich mit Swimmingpool und Fitnessstudio. Das ikonische Gebäude am Plaza de España galt bis in die 80er Jahre als höchstes Bauwerk Spaniens. Für die Umgestaltung zum Hotel zeichnet der für seinen unkonventionellen und einzigartigen Stil bekannte und in Madrid geborene Innendesigner Jaime Hayon verantwortlich. Am Eingang begrüßt eine überdimensionale Bärenskulptur die Gäste und geleitet sie in eine Welt aus innovativen Designermöbeln, großen Gemälden, Spiegeln in allen Variationen, bunten Farben und Akzenten aus Gold und Silber. Die Zimmer und Suiten begeistern mit einer individuellen Einrichtung, viel Licht, moderner Ausstattung und teilweise Balkon und Sonnenterrasse. Von hier eröffnen sich herrliche Blicke unter anderem auf den königlichen Palast. Persönlichkeiten aus der lokalen Kunst-, Mode- und Kulturszene geben private Insidertipps für einen unvergesslichen Aufenthalt. Zudem ist das neue Luxushotel das erste offizielle Partnerhotel der jährlich in der Hauptstadt stattfindenden Mercedes Benz Fashion Week. Eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück kostet ab 210 Euro. Reservierungen sind unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 777 73 73 oder per E-Mail an sac2@barcelo.com möglich. Weitere Informationen finden sich auf www.barcelo.com.



Mit der Gestaltung des Barceló Torre de Madrid setzt Jaime Hayon ein Zeichen für Kunst und Design in seiner Geburtsstadt. Als wiederkehrendes, gestalterisches Element prägen Spiegel in verschiedenen Formen und Größen mit Rahmen aus Silber und Gold die Einrichtung. Die Designerstühle und Sofas mit gemütlichen Rücken- und Armlehnen sind aus Filz gefertigt und leuchten in kräftigen Farben wie Orange, Pink, Kiwigrün und Senfgelb. Zudem vermitteln helles Holz, Kontraste in Schwarz und Weiß sowie von grauen Steinfiguren getragene Glastische ein künstlerisches Ambiente. Alle 256 Zimmer und Suiten sind mit dem bekannten Barceló-Standard ausgestattet wozu unter anderem kostenfreies W-LAN und Kingsize-Betten mit Kissenmenü zählen.



Im Restaurant Somos genießen Gäste zur Mittagszeit kleine regionale Gerichte. Am Abend stehen spanische und internationale Speisen unter anderem aus Japan und Peru auf der Menükarte. Zusammen mit der sechs Meter hohen Lobby ist das Restaurant Treffpunkt für gesellige Runden und zentraler Ausgangspunkt für erlebnisreiche Tage und Nächte in der quirligen Metropole. Insidertipps für die besten Orte zum Tanzen und Shoppen und für die spannendsten Veranstaltungen rund um Kunst, Kultur und Mode erhalten die Gäste von dem Guest Experience Manager. Die Empfehlungen stammen von ausgesuchten „Locals“ wie zum Beispiel von Modedesigner Moisés Nieto, den DJs Trend Twins sowie dem Fotografen Rai Robledo.



Mit seiner Neueröffnung wird das Hotel zum ersten offiziellen Partnerhotel der Mercedes Benz Fashion Week und richtet die Eröffnungsfeier der Modewoche aus, die in diesem Jahr von 16. bis 21. Februar 2017 stattfindet. Für diesen Zeitraum wurde mit dem Package „Fashion and the City“ ein maßgeschneidertes Angebot für die Gäste aufgelegt. Dieses kostet während der Fashion Week ab 750 Euro pro Nacht für zwei Personen inklusive Frühstück und beinhaltet zudem die Teilnahme an der Eröffnungsfeier, unbegrenzten Zutritt zu den Bereichen der Modedesigner, Tickets in erster Reihe für die Fashionshows und exklusiven Zugang zum Backstage- Bereich. Das Barceló Torre de Madrid ist das fünfte Haus der spanischen Hotelgruppe in Madrid.

Barceló Hotels & Resorts

Seit ihrer Gründung in Spanien vor über 85 Jahren hat sich die Barceló Hotel Group weltweit einen Namen in der Hotellerie gemacht und kann mit rund 110 Häusern in 19 Ländern aufwarten. Mit einer neuen Markenstrategie spricht die spanische Gruppe seit Ende 2016 verschiedene Zielgruppen noch präziser an und unterteilt sich nun in Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental und Allegro. Die Häuser der Luxusmarke Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts zeichnen sich jeweils durch spektakuläre Lage, besonderes Design sowie Kunst- und Kulturangebote aus und überzeugen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Marke Barceló Hotels & Resorts umfasst in Spanien rund 30 Häuser und gliedert sich in drei Kategorien: Familien, Adults-Only und Geschäftsreisende.

