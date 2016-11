Best of Sri Lanka Barberyn Beach Ayurveda Resort erhält Gold Award für Natur- und Umweltschutz

Erstmals gewinnt das Barberyn Beach Ayurveda Resort auf Sri Lanka Gold für sein Umwelt-Engagement. Der „Presidential Environmental Award” ist die höchstmögliche Auszeichnung der sri-lankischen Umweltbehörde für ökologisch-nachhaltige Entwicklungsprojekte. 2016 bewarben sich rund 470 Unternehmen in 20 Sparten. Die Goldmedaille wurde insgesamt nur dreimal vergeben, das Barberyn Beach Ayurveda Resort erhielt sie in der Kategorie Hotel. www.barberyn.de



Geschäftsführer Manick Rodrigo ist stolz, dass der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen im familiengeführten Barberyn Beach Ayurveda Resort schon seit der Eröffnung 2003 intensiv praktiziert wird: „Wir sind einer der führenden Anbieter authentischer Ayurveda-Kuren und unser gesamtes Unternehmen ist auf Gesundheitsfürsorge ausgelegt. Die Auszeichnung mit dem Gold Award spornt an, uns noch intensiver für die nachhaltige Entwicklung Sri Lankas einzusetzen.“



Die Rodrigos garantieren seit je Reinheit und höchste Qualität bei ayurvedischer Medizin. Daher bauen sie die meisten Heilpflanzen selbst an. Außerdem unterstützt die Hoteliersfamilie ein Forschungsprojekt der Ruhuna Universität zur Erhaltung der lokalen Artenvielfalt sowie die „Sahana Stiftung“. Diese setzt sich seit vielen Jahren für die ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung umliegender Gemeinden ein.

Barberyn Reef Ayurveda Resort

Die Barberyn Ayurveda Resorts sind Vorreiter des Ayurveda-Tourismus auf Sri Lanka. Heute vereint der Name zwei einzigartige Hotels an der Südwestküste, die gleichermaßen von der langen Tradition und dem Erfahrungsreichtum der Betreiber profitieren. Beide Häuser, das 1968 eröffnete "Barberyn Reef Ayurveda Resort" nahe Beruwela und das neuere "Barberyn Beach Ayurveda Resort" bei Weligama, liegen an langen palmengesäumten Tropenstränden. Herzstück der Hotels ist jeweils das Ayurveda Gesundheitszentrum. Beide gehören zu den angesehensten Sri Lankas und bieten eine große Auswahl an Ayurveda-Kuren sowie Yoga und Meditation. Wiederholt wurden die Barberyn Ayurveda Resorts vom sri-lankischen Tourismusamt als bester Ayurveda-Anbieter des Landes ausgezeichnet.





