SYZ stärkt das Angebot an Anleihenfonds mit dem OYSTER European Subordinated Bonds Fund

SYZ Asset Management, die Vermögensverwaltungssparte der SYZ-Gruppe, hat mit dem OYSTER European Subordinated Bonds Fund einen neuen Fonds aufgelegt. Mit der neuen Strategie stärkt SYZ Asset Management ihr bestehendes Angebot an Anleihenfonds und bietet Anlegern in einem Umfeld das von niedrigen Erträgen geprägt ist, Zugang zu attraktiven Renditen. Der Fonds wird von den in Mailand ansässigen Portfoliomanagern Andrea Garbelotto und Antonio Ruggeri verwaltet. Beide sind äußerst erfahrene Spezialisten für europäische Unternehmensanleihen und kennen den Markt für nachrangige Schuldinstrumente bestens. Der Fonds ist in elf europäischen Ländern zugelassen.



Nachrangige Anleihen bieten im derzeitigen Niedrigzinsumfeld attraktive Renditechancen



Nachrangige Anleihen haben sich seit der Krise von 2008 rasch weiterentwickelt. Seither hat sich ihr Volumen mehr als verdoppelt und liegt nun bei über EUR 600 Mrd.[1] Als stetig wachsende Anlageklasse, die bisher hauptsächlich von Banken und Versicherungsgesellschaften dominiert war, werden nachrangige Anleihen nun zunehmend auch von Versorgungs-, Energie- oder Telekommunikationsunternehmen begeben. Die Emissionen von Unternehmen die nicht in der Finanzbranche tätig sind, haben sich in den letzten vier Jahren auf EUR 100 Mrd. vervierfacht. 95% der Emittenten weisen ein Investment-Grade-Rating und solide Fundamentaldaten auf. In der Kapitalstruktur der Unternehmen liegen nachrangige Anleihen zwischen Eigenkapital und Schulden gegenüber Anlegern. Sie werfen derzeit ähnliche Renditen ab wie High-Yield-Anleihen und eröffnen Anlegern damit neue attraktive Renditequellen.



Eine Strategie mit einem diversifizierten Engagement in nachrangigen europäischen Anleihen



Der OYSTER European Subordinated Bonds Fund investiert in ein breites Universum nachrangiger Anleihen. Das Fondsmanagement-Team legt besonderen Wert auf eine Diversifizierung über verschiedene Sektoren (Banken, Versicherungen, Nichtfinanzunternehmen) und unterschiedliche Ränge (im unteren Teil der Kapitalstruktur) hinweg. Die Bewertung der Liquidität und die Fundamentalanalyse von Emissionen wie auch von Emittenten sind für die langfristige High-Conviction-Strategie von größter Bedeutung. Die Liquidität der Instrumente ist wesentlich für den Fondsprozess und nur die liquidesten Anleihen werden in Betracht gezogen. Die Portfoliomanager haben hausinterne Modelle zur Auswahl von Anleihen entwickelt. Sie analysieren die Fundamentaldaten der Emission und des Emittenten, um bei möglichst begrenzten intrinsischen Risiken eine hohe Rendite zu erzielen. Die Strategie ist attraktiv für Anleger, die eine Diversifizierung ihrer Anleihenallokation anstreben oder in höher rentierende Anleihen investieren möchten.



Verwaltet von zwei sehr erfahrenen Spezialisten für europäische Unternehmensanleihen



Andrea Garbelotto und Antonio Ruggeri verfügen über einen langjährigen Erfolgsausweis in der Verwaltung des Fonds OYSTER European Corporate Bonds. Seit Auflegung des Fonds im Jahr 2003[2] erzielte ihre Strategie eine Gesamtperformance von +79.02% (per 31.08.2016) und übertraf damit den Benchmark[3] um +1.15%. Andrea Garbelotto und Antonio Ruggeri haben eine fundierte Expertise in Bezug auf nachrangige Anleihen aufgebaut, die in die Auflegung des OYSTER European Subordinated Bonds Fund mündete. Das Team wurde 2015 durch Luigi Pedone verstärkt. Er ist Kreditanalyst, Spezialist für nachrangige Anleihen und Experte für die Regulierung der Finanzmärkte.



Andrea Garbelotto erklärte: "Wir begannen nach der Krise von 2008 in nachrangige Anleihen zu investieren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die an den Märkten herrschenden Ängste tiefgreifende Auswirkungen auf den gesamten Finanzsektor und drückten die Bewertungen nach unten. Seither haben wir unser Engagement in nachrangige Anleihen allmählich ausgebaut und hausinterne Modelle entwickelt, um die besten fehlbewerteten Titel auszuwählen."



Katia Coudray, Chief Executive Officer von SYZ Asset Management, kommentierte: "Wir sehen am Markt für nachrangige Anleihen viele Anlagechancen. Im Finanzsektor werden Schulden abgebaut - dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Andrea Garbelotto und Antonio Ruggeri konzentrieren sich seit Langem auf die Auswahl höher rentierender Unternehmensanleihen und eine überzeugungsbasierte Portfolioverwaltung. Ich bin stolz darauf, ein bewährtes, engagiertes Team zu haben, das in diesem attraktiven Marktsegment langfristiges Wertpotenzial nutzt. Unseren Anlegern bieten wir damit eine neue Lösung und wir entwickeln unser Angebot im Anleihensegment weiter."



Die neue Strategie ergänzt die breite Angebotspalette von SYZ Asset Management im Anleihensegment, die unter anderem die Fonds OYSTER European Corporate Bonds, OYSTER Euro Fixed Income, OYSTER Flexible Credit, OYSTER Global Convertibles, OYSTER Global High Yield und OYSTER USD Bonds umfasst.



Der OYSTER European Subordinated Bonds Fund ist in elf europäischen Ländern zugelassen: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich.



Über OYSTER Funds



OYSTER ist eine Palette von OGAW-Anlagefonds, die von SYZ Asset Management zur Erfüllung der Anforderungen einer diversifizierten Kundenbasis (einschließlich professioneller Kunden) entwickelt wurde. Mit ihrer starken Ausrichtung auf Performance umfasst die luxemburgische SICAV fast dreißig Teilfonds, die ein breites Spektrum von Anlageklassen, Märkten und Anlagestilen abdecken. OYSTER ist derzeit in zahlreichen europäischen und asiatischen Ländern zugelassen und/oder wird dort über ein umfassendes Distributionsnetzwerk vertrieben. Um die Anforderungen einer kritischen und anspruchsvollen Kundenbasis zu erfüllen, vertraut SYZ Asset Management die Verwaltung seiner OYSTER Funds internen und externen Fondsmanagern an. Der Erfolg der Strategien führte dazu, dass einige Teilfonds international anerkannte Auszeichnungen erhielten.



[1] Quelle: Bloomberg, BofA Merrill Lynch, Zahlen am Ende von 2015



[2] OYSTER European Corporate Bonds C EUR wurde am 10 Juni 2003 lanciert



[3] Benchmark : BofA Merrill Lynch Euro Corporate TR EUR



[4] Der netto Verwaltungsgebühr ist von 0.4% für den ersten zwölf Monated nach der Lancierung des Fonds.

Über Banque SYZ SA

SYZ Asset Management, die auf die institutionelle Vermögensverwaltung spezialisierte Sparte der SYZ-Gruppe, bietet Anlagelösungen für institutionelle Anleger und Finanzintermediäre. Die Strategien von SYZ Asset Management stützen sich auf einen stark überzeugungsbasierten Ansatz und wurden konzipiert, um die Portfolio- und Risikomanagementanforderungen anspruchsvoller Anleger zu erfüllen. Die Gesellschaft bietet diskretionäre Mandate und verschiedene Paletten von Anlagefonds an, darunter OYSTER Funds, eine luxemburgische OGAW SICAV mit einem diversifizierten Spektrum anerkannter Produkte, die zahlreiche Anlageklassen und -stile abdecken und internen wie externen Fondsmanagern anvertraut sind. SYZ Asset Management wurde anlässlich der European Funds Trophy 2016 in der Kategorie "26-40 notierte Fonds" als "Bester Schweizer Vermögensverwalter" ausgezeichnet. www.syzassetmanagement.com



* Alle Verweise auf SYZ Asset Management im vorliegenden Dokument sollten als Hinweise auf eine oder mehrere der nachfolgend aufgeführten Rechtseinheiten ausgelegt werden, abhängig von dem Land, in dem das Dokument veröffentlicht wird, und den genannten Anlageprodukten und -dienstleistungen, die für potenzielle Anleger oder Kategorien von Anlegern in den entsprechenden Ländern verfügbar sind. SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SAS.





Über die SYZ-Gruppe



SYZ wurde 1996 in Genf gegründet und ist eine rasch wachsende Schweizer Bankengruppe. Ihre Ausrichtung auf Vermögensverwaltung setzt sie über zwei einander ergänzende Geschäftssparten um: die Privatbank und die institutionelle Vermögensverwaltung. SYZ bietet privaten und institutionellen Anlegern ein umfassendes Portfoliomanagement mit einem aktiven Anlagestil und einem Fokus auf Risikominderung, die eindeutig auf absolute Performance durch Alpha-Generierung ausgerichtet ist. SYZ ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen mit einer globalen Präsenz. Das von der SYZ-Gruppe verwaltete Vermögen beläuft sich auf CHF 39 Mrd. (EUR 36 Mrd., USD 39 Mrd.). Die Gruppe hat eine solide Kapitalbasis und profitiert davon, dass sie in privater Hand und unabhängig ist. www.syzgroup.com



