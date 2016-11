Trump als Crash-Kandidat

Die Aktienmärkte haben sich entschieden. Jeder Prozentpunkt, den Donald Trump in Umfragen zur in wenigen Tagen stattfindenden US-Präsidentschaftswahl gegenüber Hillary Clinton aufholt, belastet die Kursentwicklung der internationalen Aktienmärkte. Wenn es sich nicht um so eine wichtige Entscheidung wie die Präsidentschaft des mächtigsten Staates der Erde handelte, könnte man diesem Treiben amüsiert bis fasziniert folgen. Es ist schier unglaublich, welche Wendungen dieser Wahlkampf zeigt. Kurz vor Ende greift die amerikanische FBI-Behörde in das Geschehen ein und wärmt die eigentlich abgeschlossene E-Mail-Untersuchung gegen Clinton wieder auf, was den komfortablen Vorsprung nach den drei verlorenen TV-Duellen und verbalen Entgleisungen Trumps wieder schmelzen lässt. Ein skurriles Wahlkampfvideo warnt vor dem (bereits!) islamisierten Deutschland und man mag sich nicht vorstellen, wie eine Präsidentschaft Donald Trumps verlaufen könnte. Zumindest stellt dieser beispiellose US-Wahlkampf wieder ein Beispiel dar, wie Populismus mit unklarer Faktentreue und persönlichen Angriffen jenseits moralischer Anstandsgrenzen Wählerstimmen zu mobilisieren vermag. Aber es ist auch ein Anzeichen dafür, dass die Entfremdung der Politik von den Stimmungen und Bedürfnissen breiter Wählerschichten ein Maximum erreicht hat. Eine Anpassung des Wahlsystems bzw. der Kandidaten-Auswahl in den USA dürfte angezeigt sein. Denn wer nicht mehrfacher Millionär ist oder große Konzerne hinter sich weiß, die die Unsummen finanzieren, die ein monatelanger Wahlkampf verschlingt, hat keinerlei Chance. Auch dass in einem 350-Millionen-Volk relevante politische Führungspositionen immer wieder innerhalb weniger Familien verteilt werden, erstaunt etwas und erklärt neben den wirtschaftlichen Problemen den Unmut vieler Wählergruppen.



Die Meldung eines US-Fernsehsenders, dass Trump einen Prozentpunkt vor seiner Konkurrentin liegt, sorgte gestern für eine veritable Korrektur an den Weltmärkten. Und dies trotz der Tatsache, dass der Einkaufsmanagerindex der chinesischen Industrie ein Zweijahreshoch markieren konnte und somit latente Befürchtungen eines chinesischen Konjunktureinbruches zerstreuen konnte.



Meist haben politische Börsen jedoch kurze Beine und Kursrückgänge im Vorfeld oder Nachgang der US-Präsidentschaftswahl könnten daher attraktive Kaufgelegenheiten darstellen.



Sie finden die Marktmeinung ebenfalls unter folgendem Link: www.ellwanger-geiger.de/presse



Die vorliegenden Informationen sind keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.



Die Darstellungen geben die aktuellen Meinungen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments wieder. Sie können ohne Vorankündigung angepasst oder geändert werden. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig geprüft und zusammengestellt. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden.



Die Informationen sind keine Anlageberatung oder Empfehlung. Für individuelle Anlageempfehlungen und umfassende Beratungen stehen Ihnen die Berater unseres Hauses gerne zur Verfügung.



Die Urheberrechte für die gesamte inhaltliche und graphische Gestaltung liegen bei der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG und dürfen gerne, jedoch nur mit schriftlicher Genehmigung, verwendet werden.



Angaben zur steuerlichen Situation sind nur allgemeiner Art. Für eine individuelle Beurteilung der für Sie steuerlich relevanten Aspekte und ggf. abweichende Bewertungen sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Finanzinstrumente oder Indizes können in Fremdwährungen notiert sein. Deren Renditen können daher auch aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

