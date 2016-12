Italien und Österreich haben klar entschieden

Gestern, am Sonntag, den 4. Dezember 2016, kassierte das sogenannte „Establishment“ eine weitere Niederlage. Eine Mehrheit der Italiener hatte das Gefühl, seinem vor nicht allzu langer Zeit gewählten Ministerpräsident Matteo Renzi das Gefolge zu verweigern und gegen die Verfassungsänderung zu stimmen – und dies mit einer klaren Mehrheit von knapp 60% der abgegebenen Stimmen. Ziel des Referendums war hauptsächlich eine Verschlankung des Gesetzgebungsprozesses und Regierungstätigkeit durch die Konzentration auf eine Abgeordnetenkammer im italienischen Parlament, die Gesetze erlassen kann. Das Verfassungsreferendum in Italien brach Ministerpräsident Renzi ebenso ohne Not vom Zaun wie David Cameron seine Brexit-Abstimmung in Großbritannien. Leider brachte es ein anderes Ergebnis als jenes, das Ministerpräsident Renzi bei Ausrufung des Referendums erwartet hatte. Renzi zog aus der krachenden Niederlage seine angedrohte Konsequenz und kündigte seinen zügigen Rücktritt an. Die Finanzmärkte reagierten relativ besonnen, da sie nach den klaren Umfrageergebnissen das „Nein“ in Italien weitgehend eingepreist hatten. Insbesondere der klare Wahlsieg des grünen Präsidentschaftskandidaten van der Bellen in Österreich trug zur Beruhigung der Lage bei. Österreich bleibt der verlässliche und pro-europäisch eingestellte Partner, da ein (EU- und Eurokritischer) Rechtsruck verhindert wurde. Das letzte, was Europa derzeit jedoch brauchen könnte, wären Neuwahlen in Italien mit einem populistischen Gewinner Grillo, der den Euro und/oder die EU verlassen möchte. Insbesondere in diesem Fall könnte sich die Ablehnung des Referendums als Vorteil erweisen, da die höchst umstrittene Regelung, dass die stärkste Partei, sofern sie über 40% Stimmenanteil landet, automatisch auf 55% Mehrheit angehoben wird, nun nicht umgesetzt wird.



Die befürchteten Katastrophenszenarien bei einem Nein-Votum, die von einem Aktiencrash bis zu Anleihenausverkäufen reichten, werden wohl nicht eintreten. Die Unsicherheit bis zu einer neuen Regierungsbildung wird aber leider bleiben. Es verbleiben der Makel der wieder einmal bewiesenen Reformunfähigkeit Italiens, die Herkulesaufgabe der Sanierung des notleidenden italienischen Bankensektors und der Staatsfinanzen sowie die Aufgabe der generellen Wiederbelebung der Wirtschaft. Insgesamt dürfte die erhoffte Jahresendrallye damit ausfallen. Man wird vielmehr damit beschäftigt sein, die aktuellen Kursniveaus zu verteidigen. EZB-Präsident Draghi dürfte bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag wieder einmal die volle Aufmerksamkeit der internationalen Finanzmärkte zuteilwerden. Wir erwarten die Ankündigung der Verlängerung des Anleihenkaufprogramms der EZB über den ursprünglichen Termin September 2017 hinaus.



Und die wahrscheinlich zunächst unbegrenzt, da Draghi mit Sicherheit die Welt davon überzeugen möchte, dass die EZB Italien und die Eurozone unverbrüchlich stützen wird. Der Euro wird damit auf absehbare Zeit das tun, was Draghi möchte, nämlich zur Schwäche neigen und die europäische Wirtschaft damit stützen. Inwieweit der Euro die 1:1-Parität zum US-Dollar erreicht oder sogar unterschreitet, hängt von der Zinsentwicklung in den USA ab. Der Wachstumsschub, den sich viele Analysten von der Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten versprechen, könnte sich schnell als Strohfeuer entpuppen, sodass die US-Notenbank Fed keine stärkeren Zinsmaßnahmen umsetzen muss. Eine Seitwärtstendenz des Euro wäre damit zu erwarten. Erst ein absehbarer stärker als erwarteter Zinsanhebungszyklus würde den US-Dollar weiter stärken.



Die Finanzmärkte schauen seit geraumer Zeit weniger auf fundamentale Konjunkturdaten als auf politische Ereignisse. Diese haben seit jeher eigentlich nur kurzzeitige Auswirkungen auf Kursverläufe an den Börsen. Leider reihen sich diese politischen Ereignisse wie Perlen auf einer Schnur aneinander und lösen sich in ihren Einflussnahmen ab. Zudem sind die letzten Abstimmungen und Wahlen (Brexit, US-Präsidentschaftswahl, Italien-Referendum) nicht im Sinne der meisten Marktteilnehmer ausgefallen. Es bestehen jedoch Chancen, dass die Finanzmärkte dennoch weiterhin gelassen reagieren werden. Das Jahr 2017 jedenfalls wird weiter mit politisch wichtigen Weichenstellungen aufwarten. Im März wählen die Niederlande, Ende April bzw. Anfang Mai Frankreich und im September kommt die spannende Wahl in Deutschland auf die Finanzmärkte zu. Irgendwo dazwischen dürfte eine Neuwahl in Italien stattfinden. Die Entzauberung einiger siegreicher Populisten, wie z.B. der Brexit-Befürworter, die sich am Morgen nach der gewonnen Abstimmung aus der Verantwortung stahlen, könnte viele Wähler in Europa dazu bewegen, wie in Österreich gesehen, doch gemäßigt abzustimmen und nicht den leeren Versprechungen von Populisten zu folgen.



2017 wird also ein spannendes Anlagejahr, aber das ist seit 2008 jedes Jahr der Fall. Es gibt aber Grund, doch mit einem guten Stück Grundoptimismus in das neue Jahr zu gehen, da das konjunkturelle Umfeld weltweit relativ stabil ist und zumindest im ersten halben Jahr 2017 auch bleiben dürfte. Zurzeit halten wir innerhalb unserer Aktienstrategie eine Cash-Quote von ca. 12% (Cash + Absicherungsposition für deutsche Aktien), um die Schwankungen der nächsten Zeit abfedern zu können. Eine sicherheitsorientierte, international ausgerichtete Risikostreuungspolitik ist darüber hinaus wie meist in von Unsicherheit geprägten Zeiten generell sehr anzuraten.

