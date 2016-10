Seriensieger gewinnt bei der Baltic Horse Show den Auftakt - Jörg Naeve

Der Nationenpreisreiter Jörg Naeve aus Bovenau hat zum Auftakt der Baltic Horse Show in Kiel die Auftaktprüfung von Holsteiner Masters präsentiert Lotto 3plus1 gewonnen. Mit dem acht Jahre alten Schimmel D`accord sicherte sich Naeve in 59,20 Sekunden den Sieg in der ersten Prüfung der Baltic Horse Show 2016. Der Springreiter aus Bovenau ist übrigens der Rekordsieger der Springsportserie - bereits drei Mal konnte er die Gesamtwertung für sich entscheiden.



Kiels internationales Reitturnier begann mit den Einlaufprüfungen für Lotto 3plus1, aber auch für den Holsteiner Masters Zukunftspreis, das internationale Springen für sechs Jahre alten Holsteiner Pferde. Das gewann ein Diamant de Semilly-Nachkomme, der Wallach Diner mit Antonia-Selina Brinkop im Sattel. Die jungen Pferde erregten erwartungsgemäß viel Interesse und hatten ihrerseits reichlich zu gucken, denn Kiels Baltic Horse Show ist eines der ersten wirklich großen Hallenturniere der Saison 2016/ 2017.



Ergebnisübersicht Baltic Horse Show



10 Holsteiner Masters präsentiert: ,,Lotto 3plus 1“, Nat. Springprüfung Kl. S*

1. Jörg Naeve (Bovenau), D'accord 68, 0 SP/59.20 sec; 2. Pheline Ahlmann (Reher), Queen Windsor, 0/59.53; 3. Thomas Voß (Schülp), Wat nu 34, 0/59.56; 4. Jan Meves (Nutteln), Diamond Foxy, 0/60.40; 5. Jesse Luther (Wittmoldt), Zarin 43, 0/60.86; 6. Laura Jane Hackbarth (Brickeln), Carisma 109, 0/60.87



08 E.ON präsentiert: Holsteiner Masters Zukunftspreis, Einlaufprüfung für 6-jährige Pferde mit Holsteiner Brand, Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit (1.25 m)

1. Antonia-Selina Brinkop (Neumünster), Dinar 55, 0 SP/53.53 sec; 2. Claas Christoph Gröpper (Tökendorf), Carinja 18, 0/53.90; 3. Ann-Kathrin Kock (Husberg), Ciarada 2, 0/55.07; 4. Inga Czwalina (Fehmarn), Quito 45, 0/55.39; 5. Jörg Kreutzmann (Schretstaken), Chepmen, 0/55.60; 6. Markus Brinkmann (Herford), Callas 39, 0/56.56



