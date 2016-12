Mit Vollgas Kontakte knüpfen

Die Bäckerei Mareis hat am Mittwoch einen Azubi-Kennenlerntag veranstaltet. Damit die neuen und die älteren Lehrlinge auch außerhalb von Backstube, Küche und Bäckereicafé Zeit miteinander und mit den Ausbildern verbringen und so noch leichter zu einem Team zusammenwachsen, hatten Ausbildungsleiterin Edith Ludwig und Filialbetreuerin Maria Diaz ein fachlich interessantes und unterhaltsames Programm organisiert.



In der Vilstalmühle Balk in Vilsbiburg informierten sich die angehenden Systemgastronomen, Bäcker und Bäckereifachverkäufer über die Herkunft und Herstellung des Qualitätsmehls, das täglich im Unternehmen verwendet wird. Das Getreide dafür stammt zum größten Teil aus dem niederbayerischen Hügelland. Der Weizen und der Roggen werden fast ausschließlich in kleinen und mittleren bäuerlichen Betrieben angebaut. Außerdem wird in der Balk-Mühle kein Getreide aus dem Ausland vermahlen. Die Rohstoffe und die fertigen Mehle werden regelmäßig im hauseigenen Labor und bei einem externen Sachverständigen kontrolliert.



Nach dem fachlichen Teil tobte sich die Gruppe auf der Strecke im Karting-Paradies Vilsbiburg aus. Schnellste Rennsemmel wurde Christine Huber. „Wir legen großen Wert darauf, das Zwischenmenschliche im Unternehmen nicht außer Acht zu lassen“, sagte Ludwig. „Bei gemeinsamen Aktivitäten entstehen die persönlichen Bindungen, durch die der Arbeitsalltag für alle angenehmer und einfacher wird. Das ist das beste Rezept für ein erfolgreiches Miteinander.“



Drei Azubis haben im neuen Ausbildungsjahr ihr Berufsleben in der Bäckerei Mareis begonnen. Insgesamt absolvieren aktuell neun Bäcker, Bäckereifachverkäufer und Fachleute für Systemgastronomie ihre Lehre im Unternehmen. Zum Ausbildungsspektrum gehört auch die Lehre für Kaufleute für Büromanagement. Die Bäckerei Mareis mit Sitz in Vilsbiburg hat 180 Mitarbeiter, die neben der Verwaltung und Backstube in Vilsbiburg in 14 Filialen in Vilsbiburg, Landshut und Ergolding tätig sind. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität in Produktion und Ausbildung und wurde dafür unter anderem mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis, dem Best Business Award und dem Ausbildungsoskar der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Nähere Informationen gibt es unter www.mareis.com.

