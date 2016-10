Spielverlegungen und -absagen

Die Begegnung in der EnBW Oberliga, C-Junioren zwischen FV Ravensburg und TSG 1899 Hoffenheim 2 auf Grund der Abstellungspflicht von bfv-Auswahlspielern von der der TSG 1899 Hoffenheim verlegt. Das Spiel findet nicht am Samstag, 22. Oktober 2016, sondern erst am Sonntag, 04. Dezember 2016 um 11:00 Uhr beim FV Ravensburg statt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren