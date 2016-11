Mit bfv und SV Sandhausen "Danke ans Ehrenamt" sagen

Der SV Sandhausen beteiligt sich mit einem besonderen Angebot an der DFB-Aktion „Danke ans Ehrenamt“: Als Würdigung an engagierte Ehrenamtler lädt der SV Sandhausen zum Heimspiel am 11. Dezember 2016 gegen die Würzburger Kickers ein. bfv-Vereine können bis zu vier Tickets kostenlos erwerben.



Die DFB-Aktion „Danke ans Ehrenamt“ wird jährlich rund um den „Internationalen Tag des Ehrenamts“ am 5. Dezember und in dieser Saison bereits zum 17. Mal gemeinsam mit dem Ligaverband DFL durchgeführt. Aus diesem Anlass stellt der SV Sandhausen zum Heimspiel gegen FC Würzburger Kickers am 11. Dezember (13:30 Uhr) bis zu vier Tickets pro bfv-Verein kostenfrei zur Verfügung.



bfv-Vereine können mit dieser besonderen Aktion ihre Ehrenamtler für das Engagement belohnen. Zusätzlich zu den vier Tickets können Vereinsmitglieder, denen im Jahr 2016 eine Verbandsehrennadel verliehen wurde, zwei Tickets und Vereine, die 2015/2016 am bfv KLEEblatt-Wettbewerb teilgenommen haben, vier Sitzplatz-Tickets kostenfrei bestellen.



„Das ehrenamtliche Engagement in unseren Vereinen ist die Basis unseres Fußballs. Am 11. Dezember danken wir gemeinsam mit dem SV Sandhausen diesen Menschen, die sich mit viel Herzblut in ihren Vereinen engagieren“, sagt bfv-Ehrenamtsbeauftragter Helmut Sickmüller. Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen, betont: „Ohne ehrenamtliches Engagement ist unser Fußball nicht vorstellbar. Und dies gilt sowohl für die vielen Vereine im ambitionierten Breitensport, als auch für die Profivereine. Ohne die Arbeit an der Basis kann es auch keinen Spitzenfußball geben. Der SV Sandhausen, mit seinen vielen ehrenamtlich engagierten Mitarbeitern und Helfern, nutzt deshalb beim Spiel gegen die Würzburger Kickers gerne die Gelegenheit den vielen engagierten Vereinsmitarbeitern Danke zu sagen.“



Das Bestellformular ging den Vereinen über das E-Postfach zu.

