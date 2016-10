Coaching eye verloste Lehrgangsplätze

Seit vergangenem Jahr ist coaching eye® Partner des Badischen Fußballverbandes. Wie bei allen Kooperationen profitieren auch die bfv-Vereine. Fünf Teilnehmer der Fortbildung „Spielbeobachtung und Spielanalyse“ konnten sich nun über eine Überraschung freuen.



Am letzten Morgen der Fortbildung besuchte FSJlerin Anna-Lena den Lehrgang und verkündete unverhofft, dass coaching eye® die Lehrgangsgebühren für fünf der Teilnehmer übernimmt. Wer die Glücklichen sein würden, entschied das Los. Gewonnen haben Gerd Härle (TB Rohrbach), Thomas Kuenkele (SV Kickers Pforzheim), Christos Panagiotidis (FC Binau), Mike Standke (SV Distelhausen) und Franz Theis (SV Mondfeld).



An drei Tagen lernten die fünf und weitere 26 Teilnehmer interessante Inhalte wie die Kriterien für Spielbeobachtung, technische Umsetzungsmöglichkeiten und die Vermittlung der Erkenntnisse an die Mannschaft.



Das Videosystem coaching eye® ist eine einfache und vergleichsweise günstige Möglichkeit der Spielanalyse. Mehr Information zu diesem System gibt es unter www.coaching-eye.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren