AOK-Treff FußballGirls in der Schule: Mädchen kicken in Zeutern

Mit der Grundschule und dem SV Zeutern bieten zwei fußballbegeisterte Partner ab sofort einen AOK-Treff FußballGirls in der Schule.



Der SV Zeutern ist schon lange im Mädchen- und Frauenfußball aktiv, die Grundschule mit bewegungserzieherischen Schwerpunkt richtet bereits ein jährliches Fußballturnier für die vier Grundschulen der Gemeinde Ubstadt-Weiher aus. Im Projekt der Fußballverbände und der AOK Baden-Württemberg kooperieren ab sofort zwei engagierte Partner, um Mädchen unverbindlich für Fußball zu begeistern.



Bei der offiziellen Eröffnung des AOK-Treffs FußballGirls in der Schule am vergangenen Freitag begrüßte auch Bürgermeister Toni Löffler die Erweiterung des Schulsportangebots in der Grundschule: „Danke an beide Partner für das Engagement.“ „Schon in der Grundschule kann die Grundlage für eine lebenslanges Sporttreiben gelegt werden“, wies Martin Brunner, Leiter des AOK-Kundencenters Bruchsal, auf die Bedeutung von Sport für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hin. Für die Fußball AG stellt die AOK Sportmaterialien zur Verfügung, unter anderem die obligatorischen rosa Fußbälle.



Nach der offiziellen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung durch die vier Projektpartner Günter Oßfeld (Grundschule Zeutern), Torsten Schillinger (SV Zeutern), Martin Brunner (AOK) und Nadine Imhof (bfv) stand direkt das erste Training für die Mädchen an. Alexandra Grein vom Badischen Fußballverband unterstützte die AG-Leitung aus Torsten Schillinger und seiner Tochter Celine. Sie hat dieses Jahr die Junior-Coach-Ausbildung beim bfv absolviert und startet jetzt in die Praxis. „Genau so funktioniert das Junior-Coach-Konzept: begeisterte Schülerinnen und Schüler werden fachlich und pädagogisch geschult, um dann die Begeisterung für Fußball an viele weitere Jugendliche in der Schule und im Verein weiterzugeben. Celine ist ein tolles Beispiel dafür“, freut sich Grein. Drei weitere Gast-Trainerinnen beeindruckten die Mädels besonders: Die Bundesligaspielerinnen Lina Bürger, Sharon Beck, Leonie Pankratz von der TSG 1899 Hoffenheim zeigten ihr Können am Ball, beantworteten Fragen und gaben geduldig Autogramme.



Klaus-Dieter Lindner vom Badischen Fußballverband führte durch die Eröffnungsveranstaltung. Vom Fußballkreis Bruchsal waren außerdem vertreten: Vorsitzender Heinz Blattner und sein Stellvertreter Helmut Braun sowie die Beauftragten für Schulfußball Michael Blau und Mädchenfußball Torsten Schillinger.



Der nächste AOK-Treff FußballGirls in der Schule wird am 05.12.16 in der Pestalozzi-Schule Mannheim eröffnet, Partnerverein ist der VfR Mannheim.

