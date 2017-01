Unternehmensnachfolge rechtzeitig regeln

Unter Federführung der IHK Heilbronn-Franken hat der Baden- Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) die Broschüre »Herausforderung Unternehmensnachfolge« aktualisiert und zum sechsten Mal neu aufgelegt. "Bei vielen Unternehmen ist in den nächsten Jahren die Nachfolge zu regeln. Die Unternehmensnachfolge hat daher eine enorme Bedeutung für die Wirtschaft unseres Landes. Geht es doch um die Sicherung der Betriebe und den Erhalt von zahlreichen Arbeitsplätzen", betont Prof. Dr. Dr. h. c. Harald Unkelbach, Vize-Präsident des BWIHK und Präsident der für den Bereich Gewerbeförderung der baden-württembergischen IHKs federführenden IHK Heilbronn- Franken.



Mit der Publikation geben die IHKs Anstöße für eine sorgfältige Planung der Unternehmensnachfolge. Die Broschüre bietet dabei gleichermaßen Basisorientierung wie gezielte Hilfestellung. Wichtige behandelte Themenbereiche sind u. a.: Wie bereite ich eine Unternehmensnachfolge vor? Welche Formen der Übergabe gibt es? Wie wird der Unternehmenswert ermittelt? Wie finde ich einen geeigneten Nachfolger? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es bei einer Übernahme?



Mit einem breit gefächerten Serviceangebot bieten die IHKs fundierte Unterstützung bei der Unternehmensübergabe an. Hierzu gehören beispielsweise Beratungsgespräche zur Vorgehensweise bei einem Generationswechsel und Hilfestellung bei der Suche nach einem Nachfolger. In vielen IHKs sind darüber hinaus spezielle Nachfolgemoderatoren im Einsatz, die gezielt und abgestimmt auf den individuellen Fall bei der Nachfolgeregelung unterstützen.



Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei der örtlichen IHK und als PDF auf der Homepage des BWIHK.



Diese und weitere Presseinformationen unter www.bw.ihk.de/veroeffentlichungen/pressemitteilungen

Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag

Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf badenwürttembergischen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die Interessen von mehr als 650.000 Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die badenwürttembergische Wirtschaft und die Mitgliedskammern insgesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europapolitik sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren