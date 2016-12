Handwerkstag: Digitalisierungsstrategie muss Belange aller Akteure bündeln

Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold hält es für einen zentralen Baustein der Digitalisierungsstrategie "digital@bw.de" des Landes, die Ministerpräsident Kretschmann heute (13.12.) vorstellte, Multiplikatoren aus Wirtschaft, Gesellschaft und Verbänden eng einzubinden. Schon vor der Landtagswahl hatte der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) offensiv für eine Bündelung der Digitalisierungskompetenzen in einem Ministerium geworben.



Es sei wichtig, so Reichhold, Digitalisierung in ihren verschiedenen Facetten zu betrachten und nicht Stückwerk zu betreiben. So ließen sich Chancen erkennen und nutzen, bei Risiken könne frühzeitig gegengesteuert werden. Reichhold lobte den starken Fokus auf Umsetzungsnähe. Es komme darauf an, die Digitalisierung vom Menschen und vom Unternehmen her zu denken: „Da hat das Handwerk mit seiner Nähe zum Kunden einen Vorsprung, auf den wir aufbauen und Erfahrungen, die wir einbringen können."



Der BWHT hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine Positionierung zur Digitalisierung verabschiedet. Mit den Aktivitäten des Digitallotsen und der Teilnahme am Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 will der Handwerkstag neben dieser politisch-strategischen Begleitung der Digitalisierung auch praktische Impulse ins Handwerk einbringen.

