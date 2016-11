DISCOVER INDUSTRY: Mobile Industriewelt zu Gast in Rastatt

Von der Idee zum fertigen Produkt: Das doppelstöckige Ausstellungsfahrzeug DISCOVER INDUSTRY macht am 8. und 9. Dezember 2016 an der August-Renner-Realschule in Rastatt Station. Dabei zeigt das gemeinsame Angebot der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, welche Aufgaben Ingenieurinnen und Ingenieure in der Industrie meistern und wie viel Mathematik und Physik in unseren Alltagsprodukten stecken. In dem Mobil können sich angemeldete Schülerinnen und Schüler mit jungen MINT-Akademikern über berufliche Perspektiven austauschen und mithilfe von interaktiven Arbeitsstationen und Exponaten Einblicke in den industriellen Produktentstehungsprozess gewinnen.



Wo: August-Renner-Realschule Rastatt (Ludwigstr. 4, 76437 Rastatt), Schulhof vor Block C, Zugang über Friedrich-Ebert-Straße

Wann: Donnerstag und Freitag, 08./09.12.16

Zur freien redaktionellen Nutzung: Fotos | Videos



Ob Automobilindustrie, Maschinen- und Anlagenbau oder Umwelttechnologie: Baden-Württemberg ist heute in vielen Bereichen führend. Damit diese Spitzenposition auch in Zukunft gesichert werden kann, sind Industrieunternehmen auf qualifizierte und motivierte MINT-Fachkräfte angewiesen. Die Abkürzung „MINT“ steht für die Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Zur Nachwuchsförderung in den Ingenieurberufen ist das Ausstellungsfahrzeug DISCOVER INDUSTRY – CHANCEN | BERUFE | ZUKUNFT im Rahmen des langjährigen Programms COACHING4FUTURE in Baden-Württemberg unterwegs. Am Beispiel von Technik zum Anfassen und Mitmachen zeigt die mobile Erlebniswelt angemeldeten Schulklassen der August-Renner-Realschule in Rastatt am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Dezember, wichtige Meilensteine im industriellen Produktentstehungsprozess.



Im Inneren des imposanten Ausstellungsfahrzeugs gewinnen die Jugendlichen spannende Einblicke in das Denken und Arbeiten von Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie weiteren Fachkräften: Zu Beginn des Workshops gehen sie an einem multimedialen Touchtable gemeinsam mit Physikerin Katinka Ballmann und Ingenieur Dominik Weickgenannt auf Streifzug durch die Geschichte der industriellen Entwicklung. Videoclips, Soundfiles und interaktive Elemente veranschaulichen, wie der gesellschaftliche und technische Fortschritt im Laufe der Zeit eine immer effizientere Serienproduktion ermöglichte. Unter Anleitung des Coaching-Teams legen die Klassen anschließend an fünf Arbeits- und vier Exponatstationen selbst Hand an. Sie programmieren beispielsweise einen Industrieroboter, erstellen mit Hilfe eines 3D-Scanners ein Computermodell oder testen, wie die „Smart Factory“ von morgen funktioniert. Auf diese Weise werden interessante Einblicke in die vielseitigen Berufsmöglichkeiten der Industriebranche praxisnah und anschaulich vermittelt. Das Angebot wird im Obergeschoss des Mobils durch Filme und Vorträge zu den unterschiedlichen Bildungswegen ergänzt.



Zum Besuch von DISCOVER INDUSTRY in Rastatt laden wir Sie herzlich ein. Die Workshops mit Technik zum Anfassen und Mitmachen bieten sich zur Einholung von O-Tönen und Bildmotiven an. Gerne stehen Ihnen die Coaches Katinka Ballmann (Dipl.-Physikerin) und Dominik Weickgenannt (M.Sc. Robotic Systems Engineering) im Anschluss für ein Gespräch zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um schulinterne Workshops handelt.



Die einzelnen Workshop-Termine können Sie der beiliegenden Pressemitteilung entnehmen.



Zur Anmeldung Ihres Besuchs sowie für nähere Informationen zu den Workshop-Terminen wenden Sie sich bitte an unten stehenden Medienkontakt.



Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial zum Download finden Sie im Pressebereich unserer Website unter: www.coaching4future.de/news-presse



Besuchen Sie uns auf Facebook www.facebook.com/COACHING4FUTURE oder unserem YouTube-Kanal www.youtube.com/user/COACHING4FUTURE.



DISCOVER INDUSTRY ist ein kostenfreies Angebot für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe an allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien sowie an Realschulen in Baden-Württemberg. Im Rahmen des erfolgreichen Programms COACHING4FUTURE bildet das Angebot einen vertiefenden Baustein zur Studien- und Berufsorientierung. Die Jugendlichen erwartet eine zweistündige, praxisnahe Entdeckungsreise in den Produktentstehungsprozess zahlreicher Branchen wie etwa der Automobilindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik oder der Umwelttechnologie. Interessierte Schulen können das Ausstellungsfahrzeug für einen zwei- bis dreitägigen Besuch unter www.discoverindustry.de anfragen. Der Einsatz von DISCOVER INDUSTRY wird stets von zwei Jungakademikern begleitet und soll mit dem Tandem aus Schule und Berufsberatung abgestimmt werden.



Das Programm COACHING4FUTURE

Mit COACHING4FUTURE setzt sich die Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit SÜDWESTMETALL und in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit gegen den Fachkräftemangel in den MINT-Disziplinen ein. Seit 2008 informieren Coaching-Teams bestehend aus zwei Jungakademikern an baden-württembergischen Gymnasien, Real-, Werkreal- und Hauptschulen, auf Messen oder bei Berufsinformationstagen pro Jahr mehr als 18.000 Schülerinnen und Schüler kostenfrei über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Karrierewege in den MINT-Disziplinen. Seit 2015 ergänzt das Ausstellungsfahrzeug DISCOVER INDUSTRY das Programm. Es soll Schülerinnen und Schüler speziell über ingenieurwissenschaftliche Tätigkeitsfelder informieren. Das Portal www.coaching4future.de bietet weiterführende Informationen rund um MINT-Ausbildung und -Studium sowie eine eigene MINT-Stellenbörse. Auch über die Informationsveranstaltung hinaus können Lehrkräfte das Konzept von COACHING4FUTURE in den Schulalltag integrieren: Mit den Lehr- und Lernmaterialien zur berufsorientierenden Bildung [Berufsorientierung]MINT können 13 Arbeitspakete zu ausgewählten Themen ganz individuell im berufsorientierenden und fachkundlichen Unterricht eingesetzt werden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren