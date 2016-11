Auf Erkundungsfahrt zur Energiewende

In Spitzenzeiten decken erneuerbare Energien einen Großteil des deutschen Strombedarfs, im Jahresdurchschnitt für das Jahr 2013 laut dem Umweltbundesamt immerhin schon zu 24,2 Prozent. Damit der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strommix weiter steigen kann, ist viel Aushandlung nötig. Nicht nur der Bau von Windrädern wird vor Ort oft kontrovers diskutiert, auch der Aus- und Umbau der Stromnetze oder rechtliche Regelungen wie die EEG-Umlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sind nicht unumstritten. Welche Chancen die Energiewende in Deutschland birgt und vor welchen Herausforderungen Verbraucher, Versorger und Verwalter stehen, zeigt die Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg. Von Montag, 5. Dezember, bis Mittwoch, 7. Dezember 2016, macht das zweistöckige Expeditionsmobil der Baden-Württemberg Stiftung an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen (Jakobstr. 1, gegenüber WIW-Gebäude) Station.



Studierende, Dozenten sowie alle Interessierten können das Expeditionsmobil am Montag und Dienstag von 9.15 bis 9.45 Uhr sowie von 12.30 bis 14 Uhr auf eigene Faust erkunden. Ein öffentlicher Vortrag informiert am Montag von 8.15 bis 9.15 Uhr im Obergeschoss des Expeditionsmobils über das Thema „Nachhaltigkeit & Energiewende – nachdenken, umdenken, Zukunft gestalten“. Geführte Ausstellungsrundgänge und „Energieforschungs“-Praktika für angemeldete Schüler- und Studierendengruppen ergänzen das Programm der Expedition N an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.



Wie aktuell das Thema Energiewende ist, zeigt auch der zum Wintersemester 2016/17 neu gestartete Studiengang „Energiewirtschaft und Management“ der Hochschule, der ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem Zukunftsthema Energie vereint. „Der Nachhaltigkeitsgedanke hat an der Hochschule seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Er spiegelt sich in zahlreichen Projekten und Lehrinhalten wider. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf Logistik, Ernährung, Gebäudewirtschaft oder auch innovative Entwicklungen im Textilumfeld hingewiesen“, sagt Prof. Dr. Peter Schwarz, Beauftragter für Nachhaltigkeit an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.



Auf den Spuren der Energie



„Neue Netze braucht das Land", „Energieeffizienz unter Dach und Fach" oder „Batterien von morgen" – die Ausstellung im rund 55 Quadratmeter großen Erdgeschoss des Expeditionsmobils steckt voller Mitmach-Exponate und Multimedia-Terminals, an denen die Besucherinnen und Besucher mehr über die Grundlagen, Chancen und Herausforderungen der Energiewende erfahren können. Ob Schwungrad, Pumpe oder Handkurbelgenerator – im ersten Teil der Ausstellung sorgt die Muskelkraft der Besucher für Aha-Erlebnisse zu den physikalischen Grundlagen der Energie. Im zweiten Ausstellungsbereich kann man auf „Tauchstation ins Erdreich" gehen oder entdecken, wie viel Power in Biomasse steckt. Im dritten Bereich zur Speicherung und zum Transport von Energie erfahren die Besucher mehr über Kraft-Wärme-Kopplung und wie das Stromnetz in Baden-Württemberg an die vermehrte Einspeisung erneuerbarer Energien angepasst werden muss. Im Teil „Energienutzung" zeigen das Modellhaus, Beton-Materialproben, aber auch ein Zugmaschinen-Modell, wie Energie effizient genutzt werden kann. Bei den „Erfolgsfaktoren" der Energiewende illustrieren Exponate nicht nur den Rebound-Effekt und die Herausforderungen beim Windrad-Bau, sondern erklären auch, was mit Suffizienz gemeint ist und wie sich Bürgerinnen und Bürger bei Großprojekten der Energiewende beteiligen können. Beim interaktiven „Netzspiel" können mehrere Mitspieler selbst erzeugten Strom in einem virtuellen Stromnetz verteilen und anstehende Aufgaben lösen.



Expedition N: Ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung



Die Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg ist ein Programm der Baden- Württemberg Stiftung. Ziel der europaweit einmaligen mobilen Informations- und Bildungsinitiative ist es, den Nachhaltigkeitsgedanken im Alltag zu verankern und einen Dialog anzuregen – zwischen den Generationen sowie Öffentlichkeit, Politik, Unternehmen und Wissenschaft. Das Expeditionsmobil, ein zweistöckiges Ausstellungsfahrzeug, tourt seit Herbst 2010 durch Baden-Württemberg. Neben einer interaktiven Multimedia-Ausstellung bietet die Expedition N viele zielgruppenspezifische Veranstaltungen wie Vorträge, Diskussionsrunden und Praktika. Die zweite Phase der Informations- und Bildungsinitiative steht seit Oktober 2013 ganz im Zeichen der Energiewende.



Prädikat wertvoll



Das didaktische Konzept der Expedition N ist von unabhängiger Stelle anerkannt und mehrfach ausgezeichnet worden. Die Initiative wurde 2011, 2012 und 2013 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung mit dem Qualitätssiegel „Werkstatt N" und 2011 von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen" als „Ausgewählter Ort" ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.expeditionN.de.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert - und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger. www.bwstiftung.de

