NIFCO KTW SEENLANDMARATHON: Es geht wieder los

Mit Öffnung der Anmeldung am Montag, den 12. Dezember 2016, fällt der Startschuss für den NIFCO KTW SEENLANDMARATHON 2017. Das mitreißende Laufevent wird im September 2017 wieder viele Menschen in der Region bewegen und begeistern. Die besondere Geschenkidee zu Weihnachten ist ein Gutschein für den Landschaftslauf in Pleinfeld am Brombachsee.



Der Marathon am Brombachsee ist Kult. Teilnehmer schwärmen nicht nur von der einzigartigen Panoramalaufstrecke, sondern vor allem von der herzlichen und mitreißenden Atmosphäre.



„Super Strecke, klasse Verpflegung, tolles Rahmenprogramm!“



„Bin total begeistert vom ganzen Drumherum, top. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer!“



„Das war Spitze! Tolle Orga, tolle Helfer, super Verpflegung und eine hammergeile Strecke! Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder.“



‚Nächstes Jahr‘ ist am 16. und 17. September 2017. Zum nunmehr siebten Mal laden der Veranstalter OAI e.V. und der Sportpromoter BABOONS ein zum größten Lauffestival im Fränkischen Seenland. Für Läufer aus Nah ist der Marathon am Brombachsee ein besonderer Höhepunkt im Wettkampfkalender und auch für die Familie und Freunde ist jede Menge geboten.



Wahl zum „Marathon des Jahres“

Jahr für Jahr Spitzenergebnisse erzielt der NIFCO KTW SEENLANDMARATHON bei Umfragen wie der vom Magazin marathon4you initiierten Wahl zum „Marathon des Jahres“. Hier hat der Marathon am Brombachsee durch Attraktivität und Stimmung schon deutlich teilnehmerstärkere Veranstaltungen hinter sich gelassen.



Aktuell läuft auf der Internetseite www.marathon4you.de die Abstimmung für den „Marathon des Jahres 2016“. Jede Stimme zählt und ist ein kleines Dankeschön an die über 400 ehrenamtlichen Helfer der Veranstaltung. Unter allen Teilnehmern der Umfrage wird zudem eine tolle Flugreise verlost.



Der Marathon als Weihnachtsüberraschung

Die kreative Alternative zu Socken, Parfüm oder Dekokram zu Weihnachten ist ein Startplatz für den Marathon oder Halbmarathon, die Staffel, das Nordic Walking, den Hobbylauf oder die Nachwuchswettbewerbe. „Dein bester Kumpel träumt davon, ein echter Marathoni zu werden? Deine Freundin möchte ihren ersten Laufwettkampf antreten? Ein Ausflug an den Brombachsee ist das Richtige für Deinen Mann und die ganze Familie? Dann ist ein Gutschein für den NIFCO KTW SEENLANDMARATHON die perfekte Überraschung unter dem Weihnachtsbaum“, so Stephanie Pummer aus dem Orgateam.



Dabei profitieren Schenker und Beschenkter gleich doppelt. Für alle Weihnachtsgutscheine gilt der Frühbucherrabatt und gratis dazu gibt es einen weihnachtlichen Massagestern.



Anmeldung mit Frühbucherrabatt

Die Anmeldung für den NIFCO KTW SEENLANDMARATHON 2017 öffnet am 12.12. um 14.14 Uhr. Bei Meldungen bis zum Jahresende gilt der Frühbucherrabatt auf alle Disziplinen. Weitere Informationen und das Online-Portal sind auf der Internetseite www.seenlandmarathon.de zu finden.



Der NIFCO KTW SEENLANDMARATHON®

Der Marathon am Brombachsee findet 2016 erstmal unter dem Titel NIFCO KTW SEENLANDMARATHON® statt. Start und Ziel des beliebten Landschaftslaufes ist in Pleinfeld am Brombachsee. Seit 2011 wird der SEENLANDMARATHON® von der Outdoor and Offroad Association International e.V. (OAI) ausgerichtet. BABOONS® ist Marken- und Rechteinhaber sowie Promoter dieser größten Sportveranstaltung in der Region Altmühlfranken. Der NIFCO KTW SEENLANDMARATHON® zeichnet sich durch die einzigartige Panoramalaufstrecke direkt am Seeufer sowie den breitensportlichen Charakter aus. Neben dem Marathon werden Marathon-Staffeln, Halbmarathon, (Nordic) Walking, Hobbylauf und Nachwuchswettbewerbe angeboten. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rundet den Wettkampf ab, der rund 2.500 Teilnehmer und ein Vielfaches an Zuschauern nach Pleinfeld lockt.

Infos unter www.seenlandmarathon.de

BABOONS GmbH





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren