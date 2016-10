"Black Jack" feiert bei B2SOCCER Premiere in Heimstetten

Am Sonntag, 23. Oktober, war der Sport(t)raum Heimstetten bei München zum ersten Mal Gastgeber des INDOOR B2SOCCER Heimstetten, eines von insgesamt 15 Turnieren der B2SOCCER-Saison 2016/2017. Zehn Mannschaften waren zum Saisonstart angetreten, alle mit dem gleichen Ziel - die erste Firmenfußballkrone der Saison. Nach 27 spannenden und packenden Begegnungen und rund fünf Stunden Fußball pur stand die Mannschaft „Black Jack“ des Akkustikbaubetriebs Norbert Andrási als Sieger fest. In einem spannenden und torreichen Finale setzte sich der spätere Champion gegen „eversports“ knapp mit 5:4 durch.



Als beste Firmenmannschaft hat sich das Team „Black Jack“ durch den Sieg bei INDOOR B2SOCCER Heimstetten nun Dank einer kostenlosen Wildcard direkt zum großen Finale der B2SOCCER Saison 2016/2017 qualifiziert und darf sich darüber hinaus über einen Gutschein für Tickets für eine Live-Übertragung einer Champions League Partie freuen. TVTiCKETS.de lässt die Kicker des Akkustikbauers dabei hinter die Kulissen von Sky schauen. Der Frust über die Niederlage im Finale des Turniers war beim unterlegenen Team der eversport GmbH aber schnell verflogen, als die Firmenkicker als zweiten Preis Tickets für den Hochseilgarten Isarwinkel in Empfang nehmen durften.



„eGym“ sichert sich Platz Drei



Auch auf den Drittplatzierten auf dem Siegertreppchen wartete ein attraktiver Preis. Deshalb freute sich die Firmenmannschaft der eGym GmbH riesig über den 4:2-Triumph im kleinen Finale gegen „mytheresa.com“, ein Duell, dass das Team auch bereits in der Gruppenphase für sich entscheiden konnte. Für die eGym-Kicker geht es nun zu einer exklusiven Brauereibesichtigung mit zünftigem Weißwurstfrühstück bei ERDINGER Weißbräu.



Spaß und Teambuilding im Vordergrund



Die Events der B2SOCCER Firmenfußballserie bedeuten aber allen Voran Spaß, Abwechslung und Teambuilding durch Fußball pur, auf und abseits der Felder. Darüber hinaus lässt sich bei den Turnieren im angenehmen Umfeld des Fußballs auch wunderbar mit Teilnehmern der anderen Unternehmen gezielt ins Gespräch kommen.



Neben dem perfekt organisierten sportlichen Ablauf durch eine enge Kooperation mit dem Bayerischen Fußball-Verband, war durch den ERDINGER Powerschuss, der klassischen Torwand sowie der kostenfreien ERDINGER Relax Zone vor Ort im Sport(t)raum Heimstetten ein attraktives Rahmenprogramm geboten, bei dem alle Zuschauer und Gäste voll auf ihre Kosten kamen. Des Weiteren bekommt jede Mannschaft im Starterfeld als Erinnerung an den Event ihr persönliches Teamfoto zugesendet. Zusätzlich erhielten die Firmenmannschaften einen kompletten Satz Aufwärmshirts von B2SOCCER Ausrüster owayo am Turniertag bei der Begrüßung überreicht.



Das erste B2SOCCER-Event ist vorbei – 14 weitere Turniere folgen



Wer beim Saisonstart in Heimstetten nicht dabei sein konnte, hat in der Saison 2016/2017 noch die Chance bei 14 weiteren Events eine Firmenfußballmannschaft in Deutschland und Österreich zu stellen und somit einen unvergesslichen Fußballtag zu erleben. In Rosenheim (26.11.16), Nürnberg (21.01.16), München (28.01.16), Hamburg (04.02.17), Berlin (11.2.17), Salzburg (11.02.17), Augsburg (18.02.17) und Stuttgart (18.02.17) geht es grenzübergreifeng weiter. Zusätzlich zu diesen Terminen finden in Köln, Frankfurt, Leipzig und Wien, vier Premieren-Turniere an neuen Standorten im deutschsprachigen Raum statt. Einfach Mitarbeiter motivieren, Unternehmen registrieren, Trikot überziehen und vielleicht die Firmenkrone der jeweiligen Region sichern.



Anmeldungen sind natürlich aus alle Regionen Deutschlands und Österreichs möglich. Für das Finale der B2SOCCER Saison am 08. Juli 2017 in der Sportschule Oberhaching können sie sich ebenfalls bereits registrieren. Anmeldung und Infos erhalten Sie auf www.b2soccer.de, facebook.com/B2SOCCER, telefonisch unter 089/542770-83 oder per Mail an info@b2soccer.de

Über die B2SOCCER GmbH & Co. KG

Seit 2009 veranstaltet B2SOCCER Firmenfußballturniere in München. Dort ist das B2SOCCER Firmenfußballevent, bestehend aus Indoor- und Outdoorveranstaltung, inzwischen das Größte seiner Art. Mittlerweile ist die B2SOCCER Firmenfußballserie mit fünfzehn Events und über 250 teilnehmenden Unternehmen die größte Firmenfußballserie im deutschsprachigen Raum.

Bestreben von B2SOCCER ist es, die Unternehmen der gesamten Region in entspannter Atmosphäre eines attraktiven Fußballturniers zusammen zu bringen. Ferner ermöglicht B2SOCCER den teilnehmenden Firmen bei diesem gemeinsamen Erlebnis den Teamgeist zu fördern. Doch nicht nur Kollegen, Partner und Lieferanten kann man in ungezwungener Umgebung besser kennenlernen, auch neue Firmenkontakte können unter diesen einmaligen Rahmenbedingungen problemlos geknüpft werden.

Darüber hinaus ist B2SOCCER erster Ansprechpartner für fußballbegeisterte Unternehmen die eigene Firmenincentives rund um die "schönste Nebensache der Welt" initiieren wollen oder ihre Veranstaltungen mit fußballnahen Eventtools aufwerten möchten.



