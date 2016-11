B2SOCCER und owayo vereinbaren langfristige Ausrüsterpartnerschaft

B2SOCCER steht für hochwertige, professionelle und individuelle Firmenfußballevents. Die owayo GmbH verkörpert die gleichen Ansätze für Ihr Kerngeschäft. Die Herstellung von individuell gestalteter Sportbekleidung in höchster Qualität ist dabei ein einzigartiger Vorteil, den owayo seinen Kunden bietet. In Zukunft werden alle Teilnehmer der B2SOCCER Firmenfußballserie mit den speziell dafür designten owayo B2SOCCER Shirts kostenfrei ausgestattet. Darüber hinaus haben alle Teams die Möglichkeit, sich ihre Shirts komplett selbst zu designen im hierfür programmierten Trikotkonfigurator. Dieser ist wie folgt zu finden.



Neben den B2SOCCER Shirts für alle teilnehmenden Unternehmen wird owayo aber noch einige weitere attraktive Aktivierungsmaßnahmen zusammen mit B2SOCCER kreieren. Über die gesamte Saison hinweg können selbstdesignte Trikots aus dem Trikotkonfigurator auf die Präsenz facebook.com/B2SOCCER gepostet werden. Aus allen Einsendungen wird ein kompletter Trikotsatz verlost. Auch die Einzelsieger der Eventmodule Powerschuss und Torwand kommen nicht zu kurz. Für sie stellt owayo ein speziell dafür angefertigtes Sieger-Shirt zur Verfügung.



Für owayo Geschäftsführer Francisco Gennes ist die umfangreiche Aktivierung nur logische Konsequenz aus der vereinbarten Zusammenarbeit: „Wir freuen uns auf mindestens drei Jahre Partnerschaft mit B2SOCCER. Als Ausrüster möchten wir auf uns und unsere besonderen, individuellen Produkte hinweisen. Natürlich möchten wir auch bestmöglich auf uns aufmerksam machen und haben uns dafür auch einiges einfallen lassen.“



Auch für die B2SOCCER GmbH & Co. KG, als Veranstalter der Firmenfußballserie, ist die Kooperation ein zielführender Schritt in der Etablierung der Firmenfußballmarke im deutschsprachigen Raum: „B2SOCCER steht für qualitativ hochwertige, professionelle und auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnittene Events. Quasi Identisches verkörpert auch owayo mit seinen Produkten. Wir freuen uns sehr, unseren teilnehmenden Unternehmen individuelle Lösungen für ihre Teamkleidung anbieten zu können und natürlich auch, jedem Teilnehmer ein owayo B2SOCCER Shirt übergeben zu dürfen.“ erläutert Andreas Schinko, Geschäftsführer bei B2SOCCER.



Die nächsten Teilnehmershirts werden bei den Veranstaltungen in Köln und Rosenheim am 26. November 2016 übergeben.



Hier finden Sie den Link zum Trikotkonfigurator von owayo und B2SOCCER: https://www.owayo.de/konfigurator_html/?konfi=b2soccer&sport=fussball&product=trikots&code=B2SOCCER



Über owayo



Seit 2001 produziert die Firma owayo aus Regensburg individuelle Sportbekleidung. Im online 3D-Konfigurator lassen sich die Trikots ganz einfach gestalten. Aus einer Vielzahl von Grunddesigns wird vom Kunden ein Design ausgewählt und in wenigen Schritten mit den Wunschfarben, Logos, Wappen, Namen und Nummern versehen. Die Trikots werden anschließend nach den speziellen Wünschen der Kunden in Deutschland gefertigt. Bei allen Fragen steht das Service-Team der owayo GmbH den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Das all inclusive Angebot sorgt für transparente Preise und der Firmensitz in Deutschland ermöglicht schnelle Abwicklung, kundenorientierten Service und Beratung sowie höchste Produktqualität. Die owayo GmbH produziert Sportbekleidung für die Sportarten Fußball, Handball, Basketball, Laufen, Radsport, Eishockey und eSports. Sie verkauft Ihre Produkte weltweit und stattet mehrere europäische Profi-Teams und Einzelsportler aus.

B2SOCCER GmbH & Co. KG

Seit 2009 veranstaltet B2SOCCER Firmenfußballturniere in München. Dort ist das B2SOCCER Firmenfußballevent, bestehend aus Indoor- und Outdoorveranstaltung, inzwischen das Größte seiner Art. Mittlerweile ist die B2SOCCER Firmenfußballserie mit fünfzehn Events und über 250 teilnehmenden Unternehmen die größte Firmenfußballserie im deutschsprachigen Raum.



Bestreben von B2SOCCER ist es, die Unternehmen der gesamten Region in entspannter Atmosphäre eines attraktiven Fußballturniers zusammen zu bringen. Ferner ermöglicht B2SOCCER den teilnehmenden Firmen bei diesem gemeinsamen Erlebnis den Teamgeist zu fördern. Doch nicht nur Kollegen, Partner und Lieferanten kann man in ungezwungener Umgebung besser kennenlernen, auch neue Firmenkontakte können unter diesen einmaligen Rahmenbedingungen problemlos geknüpft werden.



Darüber hinaus ist B2SOCCER erster Ansprechpartner für fußballbegeisterte Unternehmen die eigene Firmenincentives rund um die "schönste Nebensache der Welt" initiieren wollen oder ihre Veranstaltungen mit fußballnahen Eventtools aufwerten möchten.



