RUNNERS POINT wird neuer Partner von B2Run

RUNNERS POINT, Deutschlands größter Sportschuhhändler mit bundesweit über 120 Filialen, wird neuer Kompetenzpartner der Deutsche Firmenlaufmeisterschaft B2Run.



B2Run und Runners Point verbindet die Begeisterung für das Laufen und das Ziel Menschen in Bewegung zu bringen. Seit 1984 unterstützt Runners Point Läuferinnen und Läufer mit Laufschuhen und Laufequipment. Zur Saison 2017 dürfen sich nun auch die 195.000 Teilnehmer bei Deutschlands größter Laufserie auf die Kompetenz und Beratung von Runners Point freuen.



Lars Gerling, Geschäftsführer der Infront B2Run GmbH, ist von der neuen Partnerschaft überzeugt: „Mit Runners Point haben wir einen idealen Partner gefunden. Runner’s Point ist an allen 17 B2Run Standorten präsent und verfügt über eine einzigartige Laufsportkompetenz die sowohl Unternehmen als auch ihren Teilnehmern schon weit vor dem Startschuss zugutekommt. So wird das betriebliche Gesundheitsmanagement vieler Firmen gefördert und das Lauferlebnis B2Run insgesamt bereichert.“ Runners Point bietet Unternehmen und Läufern an allen Standorten, vor während und nach dem B2Run, individuelle, kostenlose Fachberatung und veranstaltet spezielle B2Run Lauftreffs. Ausserdem können B2Run Teilnehmer von speziellen Vorteilsangeboten und vielen nützlichen Expertentipps rund ums Laufen profitieren.



„Wir freuen uns sehr, ab sofort unsere Beratungskompetenz bei Deutschlands größter Laufserie einzubinden. Unser Ziel ist es vor allem, für die Firmen nicht nur am Eventtag sichtbar zu sein, sondern besonders im Vorfeld der Veranstaltungen für die Teilnehmer ein kompetenter Partner im Bereich der Laufausrüstung und der Motivation zu sein“, ist Christoph Görner, Runners Point Category Manager Performance Running, von der Partnerschaft mit B2Run überzeugt.



Über die RUNNERS POINT B.V. & Co. KG



Die RUNNERS POINT B.V. & Co. KG mit Sitz in Recklinghausen zählt mit über 130 Filialen zu den führenden Fachhändlern im Bereich Sport- und Freizeitschuhe, Funktionstextilien und Zubehör. 1984 als Vertriebslinie der Karstadt AG gegründet, wurde RUNNERS POINT nach einem Management-Buy-Out mit Unterstützung der Hannover Finanz Gruppe im Jahr 2005 selbstständig. 2013 erwarb das börsennotierte US-Unternehmen Foot Locker, Inc. 100 % der Anteile der damaligen RUNNERS POINT Warenhandelsgesellschaft mbH. Foot Locker, gegründet 1974, ist mit mehr als 3.400 Filialen in 23 Ländern ein global agierendes Unternehmen.

Infront B2RUN GmbH

Infront B2Run, Tochtergesellschaft der internationalen Sportmarketing-Firma Infront Sports & Media, organisiert und entwickelt Europas größte Firmenlaufserie, B2Run, die seit der Gründung im Jahr 2004 signifikantes Wachstum verzeichnet. Präsentiert von der DAK-Gesundheit, wird die Deutsche Firmenlaufmeisterschaft B2Run 2017 in 17 Städten in ganz Deutschland ausgetragen. Insgesamt werden 2017 über 195.000 Teilnehmer aus rund 9.500 Unternehmen erwartet. In Deutschland ist B2Run damit die am schnellsten wachsende und größte Laufserie. Weitere B2Run Läufe finden jedes Jahr in Portugal, Schweiz, Spanien und Rumänien statt und bieten Unternehmen auch dort attraktive Plattformen für einzigartige Mitarbeiter-Events. Weitere Informationen unter www.b2run.de.

