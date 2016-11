E.ON wird neuer Kompetenzpartner von B2Run und stellt die grösste deutsche Laufserie klimaneutral

Deutschlands größter Energieanbieter E.ON wird neuer Kompetenzpartner der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft B2Run. E.ON wird die Laufserie langfristig als offizieller Energiepartner unterstützen: Dadurch wird die B2Run Laufserie komplett klimaneutral ausgerichtet.



E.ON ist bereits seit einigen Jahren engagierter Partner des Laufsports und weitet mit einer strategischen Kooperation mit der Infront B2Run GmbH sein Engagement für den Breitensport aus.



Herzstück der Partnerschaft ist ein innovatives und nachhaltiges Konzept, bei dem alle B2Run Läufe komplett klimaneutral ausgerichtet werden. Das Konzept basiert auf zwei Säulen: Der Reduktion und der Kompensation von CO2, das bei den jeweiligen Laufevents entsteht. In einem ersten Schritt wird versucht, die CO2-Emissionen so gering wie möglich zu halten. Alle nicht vermeidbaren Emissionen werden in einem zweiten Schritt durch Unterstützung eines Klimaschutzprojektes ausgeglichen.



Uwe Kolks, Geschäftsführer bei E.ON Energie Deutschland: „Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. Als langjähriger Partner des Laufsports werden wir uns auch bei den B2Run-Läufen deutschlandweit engagieren. Wir möchten auch im Sportsponsoring unseren Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz leisten und darauf aufmerksam machen, dass Energie überall eingespart werden kann.“



Lars Gerling, Geschäftsführer der Infront B2Run GmbH, zeigt sich begeistert von der neuen Partnerschaft: „Mit E.ON haben wir einen Partner gefunden, der unser Sponsorenportfolio ideal ergänzt. Das Unternehmen bringt sich mit seinem Know-how und langjähriger Erfahrung perfekt ein. Alle B2Run Läufe klimaneutral zu veranstalten ist ein tolles Zeichen für alle Teilnehmer und ein Meilenstein für B2Run. So tun die Teilnehmer bei B2Run nicht nur etwas Gutes für Ihre eigene Gesundheit, sondern unterstützen dabei auch noch den Umweltschutz.“



Als offizieller Energiepartner erhält E.ON zudem eine umfangreiche werbliche Präsenz im Rahmen der Läufe, wird prominent auf allen B2Run Kommunikationskanälen eingebunden sowie aufmerksamkeitsstark in Promotion-Maßnahmen integriert.

Infront B2RUN GmbH

Infront B2Run, Tochtergesellschaft der internationalen Sportmarketing-Firma Infront Sports & Media, organisiert und entwickelt Europas größte Firmenlaufserie, B2Run, die seit der Gründung im Jahr 2004 signifikantes Wachstum verzeichnet. Präsentiert von der DAK-Gesundheit, wird die Deutsche Firmenlaufmeisterschaft B2Run 2017 in 17 Städten in ganz Deutschland ausgetragen. Insgesamt werden 2017 über 195.000 Teilnehmer aus rund 9.500 Unternehmen erwartet. In Deutschland ist B2Run damit die am schnellsten wachsende und größte Laufserie. Weitere B2Run Läufe finden jedes Jahr in Portugal, Schweiz, Spanien und Rumänien statt und bieten Unternehmen auch dort attraktive Plattformen für einzigartige Mitarbeiter-Events. Weitere Informationen unter www.b2run.de.

