B2RUN und DAK-Gesundheit gewinnen Health Media Award

Die Deutsche Firmenlaufmeisterschaft B2RUN und der Presenter DAK-Gesundheit sind mit dem Health Media Award für ihr Engagement im betrieblichen Gesundheitsmanagement ausgezeichnet worden.



Mit einer besonderen Auszeichnung wurden die Deutsche Firmenlaufmeisterschaft B2RUN und ihr Presenter die DAK-Gesundheit am Freitagabend geehrt. Für ihr Engagement im Bereich der betrieblichen Gesundheitsvorsorge wurden die beiden Partner mit dem Health Media Award ausgezeichnet. Infront B2RUN Geschäftsführer Lars Gerling und der DAK Vorstand Andreas Storm haben die Health:Angel genannte Trophäe gemeinsam in Bonn entgegengenommen. In 34 Kategorien wurde der Preis im Rahmen einer großen Galaveranstaltung verliehen.



Bei der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft B2RUN gehen in der Saison 2016 in 17 Städten Mitarbeiter von über 9.000 Unternehmen an den Start und fördern damit den Unternehmenszusammenhalt und tun dabei auch noch etwas Gutes für ihre Gesundheit. „Der Award ist eine Auszeichnung für alle 190.000 Teilnehmer“, sagte Andreas Storm auf der Awardnacht. Lars Gerling freut sich besonders über den Preis, denn „der Preis ist eine Anerkennung für die engagierte Arbeit der letzten Jahre, in denen wir den B2RUN als einen festen Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements in zahlreichen Unternehmen etabliert haben. Zusätzlich unterstreicht er die erfolgreiche Partnerschaft mit der DAK-Gesundheit.“



Eine unabhängige Jury aus Medizinern, Wissenschaftlern und Unternehmen aus der Gesundheitsbranche vergibt jährlich den Health Media Award. Der Award wurde dieses Jahr zum neunten Mal verliehen und ist mittlerweile einer der meistbeachteten Healthcare-Kommunikationspreise.

