Zitat der Woche: Die Normalisierung ist da

„Der lang erwartete Anstieg der Anleiherenditen hat begonnen. Credit hat sich besser entwickelt als Staatsanleihen, und Inflationsanleihen haben nominale Staatsanleihen outperformt. Bisher ist die Entwicklung noch nicht wirklich schlimm – aber wenn wirklich die gestiegenen Inflationserwartungen den Renditeanstieg treiben, dann könnte er sich fortsetzen.“ Chris Iggo, CIO Fixed Income bei AXA Investment Managers



Die Finanzmärkte verändern sich ständig. Aber eine Konstante bleibt: Die Fähigkeit der Märkte, Investoren zu überraschen. Das traf im Oktober insbesondere auf die Anleihemärkte zu, wie Chris Iggo, CIO Fixed Income bei AXA Investment Managers, erklärt: „Die Renditen sind deutlich angestiegen, und seit dem Höhepunkt Mitte August gab es eine eindeutig bearishe Bewegung an den Anleihemärkten.“ So seien die Kurse am britischen Markt, gemessen am UK Aggregate Bond Index, um 6,8 Prozent gefallen. In den USA und Europa lägen die Verluste bei rund 2 Prozent. Als wichtigsten Grund für die Verluste nennt Iggo eine im Grunde gute Nachricht für die Weltwirtschaft: „Die Ängste vor einer deflationären Entwicklung sind zuletzt deutlich weniger geworden. Dadurch sinkt auch die Notwendigkeit, geldpolitisch gegenzusteuern und die Anleiherenditen noch weiter nach unten zu treiben. Wir befinden uns in der Phase der Normalisierung.“



Insgesamt gebe es weniger Pessimismus in Bezug auf die Entwicklung der globalen Konjunktur. Dass die Renditen britischer Staatsanleihen seit ihrem Tiefpunkt im August um 80 Basispunkte und die Renditen deutscher Bundesanleihen um immerhin 40 Basispunkte gestiegen seien, spiegele dies wider. „Diese Entwicklung kommt nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie niedrig die Renditen im Sommer waren und wie sich das Sentiment in Bezug auf die Entwicklung der Konjunktur und des globalen Wachstums seither verändert hat“, erläutert Iggo. „Die pessimistischeren Einschätzungen aus der ersten Jahreshälfte haben sich als unbegründet erwiesen – Chinas Wachstumsrate liegt stabil bei 6,7 Prozent, die Rohstoffpreise haben sich erholt und das Vertrauen auf eine positive Entwicklung der Unternehmensgewinne hat sich zumindest stabilisiert.“ Damit einher gehe auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed noch im Dezember den Leitzins erhöht.



Alles in allem sieht der Experte durchaus Potenzial für weiter steigende Renditen: „Wir denken nicht, dass die EZB ihre akkommodierende Geldpolitik irgendwann in naher Zukunft herunterfahren wird. Dennoch senden die Notenbanken derzeit die Botschaft, dass die konjunkturellen Risiken geringer sind als zuvor.“ Dies gehe einher mit einer Reihe von Risiken auch für Unternehmensanleihen: „Wenn sich höhere Zinserwartungen verfestigen, könnten auch die Renditen von Corporate Bonds steigen“, so Iggo. „Zudem bleibt die US-Wahl ein potenzielles Risiko, und höhere Staatsanleiherenditen könnten von einem gewissen Punkt an die Konkurrenz zwischen Staats- und Unternehmensanleihen verschärfen.“



Dennoch wolle er nicht zu pessimistisch klingen, fügt der Stratege hinzu: „Die Renditen werden trotz allem nur begrenzt steigen. Die globale Inflation ist immer noch niedrig, das Wirtschaftswachstum verhalten, und die Notenbanken sind immer noch damit beschäftigt, die Spätfolgen der Finanzkrise zu bekämpfen.“



Allgemeine Hinweise: Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bereitgestellten Informationen stellen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Fondsanteilen bzw. Finanzinstrumenten oder ein Angebot für Finanzdienstleistungen dar. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte und den darin enthaltenen Informationen. Die Verkaufsprospekte, wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos für Deutschland bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Bleichstraße 2-4, 60313 Frankfurt/Main oder unseren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de bzw. für Österreich bei der jeweiligen Zahl- und Informationsstelle sowie unter www.axa-im.at. Verwendung: Dieses Dokument dient ausschließlich der Presseinformation. Wir weisen dringend darauf hin, dass diese Pressemitteilung nicht den Anforderungen der Richtlinie 2004/39/EG (MiFID) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen sowie des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und der Wertpapierdienstleistungs- Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV) entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung, insbesondere durch Wertpapierdienstleistungsunternehmen, nicht geeignet. Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten und Zahlen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen.

AXA Investment Managers Deutschland GmbH

Als aktiver, langfristiger und globaler Multi-Asset-Investor hat AXA Investment Managers den Anspruch, möglichst vielen Menschen mit geballter Anlagekompetenz dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Gestützt auf profunde Kenntnis der Märkte und Anlageinstrumente in Kombination mit Innovation und solidem Risikomanagement sind wir heute bereits einer der größten Vermögensverwalter in Europa. Künftig wollen wir uns auch weltweit als Partner der Wahl für Anleger etablieren.



AXA IM verwaltete Ende Juni 2016 etwa EUR 679 Mrd. für Kunden und beschäftigte weltweit an 29 Standorten in 21 Ländern über 2.350 Mitarbeiter. AXA IM ist Teil der AXA Gruppe, eines Weltmarktführers für finanzielle Absicherung und die Vermögensverwaltung.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren