Franz Wenzel verstärkt das Institutional Solutions Team von AXA Investment Managers

Ein erfahrener Experte ergänzt das Institutional Solutions Team innerhalb der Multi Asset Client Solutions (MACS) Investment-Plattform von AXA Investment Managers: Franz Wenzel ist als Institutional Solutions Strategist ab sofort verantwortlich für die Entwicklung spezifischer Multi-Asset-Lösungen für institutionelle Kunden in Zentraleuropa, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er berichtet an Mathilde Sauvé, Head of Institutional Solutions.



„Herrn Wenzels fundiertes Marktwissen und seine Erfahrung in der Betreuung sehr anspruchsvoller Kunden prädestinieren ihn für diese Position“, erklärt Sauvé. „Ich freue mich sehr, dass er als neues Teammitglied diese für AXA IM wichtigen Märkte bearbeiten wird.“ Jörg Schomburg, Head of Institutional Sales Deutschland bei AXA IM, ergänzt: „Franz Wenzel wird seine neue Position mit höchster Expertise ausfüllen. Unsere Kunden können insbesondere seine exzellente Erfahrung als langjähriger Kapitalmarktstratege für sich nutzen.“



Wenzel verfügt über einen Doktortitel der Universität Würzburg, wo er von 1985 bis 1988 als Dozent für Banking und Finanzwissenschaft tätig war. Zuletzt war er Chefstratege im Research und Investment Team von AXA IM. Er begann seine Tätigkeit für das Unternehmen im Jahr 1997 als Europavolkswirt. „Herr Wenzel war entscheidend am Aufbau des Research and Investment Strategy Teams beteiligt und ein hochgeschätzter Partner sowohl der Investment- und Vertriebsteams als auch unserer Kunden weltweit“, sagt Laurence Boone, Head of Research and Investment Strategy bei AXA IM. Wir danken ihm für sein enormes Engagement und wünschen ihm viel Erfolg in dieser neuen, spannenden Aufgabe.“

Über die AXA Investment Managers Deutschland GmbH

Als aktiver, langfristiger und globaler Multi-Asset-Investor hat AXA Investment Managers den Anspruch, möglichst vielen Menschen mit geballter Anlagekompetenz dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Gestützt auf profunde Kenntnis der Märkte und Anlageinstrumente in Kombination mit Innovation und solidem Risikomanagement, sind wir heute bereits einer der größten Vermögensverwalter in Europa. Künftig wollen wir uns auch weltweit als Partner der Wahl für Anleger etablieren.



AXA IM verwaltete Ende Juni 2016 etwa EUR 679 Mrd. für Kunden und beschäftigte weltweit an 29 Standorten in 21 Ländern über 2.350 Mitarbeiter. AXA IM ist Teil der AXA Gruppe, eines Weltmarktführers für finanzielle Absicherung und die Vermögensverwaltung.



Weitere Informationen zu AXA Investment Managers unter www.axa-im.de





