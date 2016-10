Prokas Anwenderverein und awinta verstärken Zusammenarbeit

awinta, Marktführer für Apothekensoftware, übernimmt mit Wirkung zum 08.10.2016 die Datenpanelsoftware Pharma Benchmark von der Pharma Benchmark AG.



Mit der Zielsetzung, das Datenpanel PHARMA BENCHMARK an aktuelle Bedürfnisse anzupassen und die Leistung zu optimieren, sind tiefe Eingriffe und erhebliche Investitionen in PHARMA BENCHMARK verbunden, die weder der Anwenderverein noch die PHARMA BENCHMARK AG leisten könnten. Die Verwirklichung der genannten Ziele ist nur mit dem Übergang von PHARMA BENCHMARK auf awinta erreichbar. Zudem ist dadurch gesichert, dass PHARMA BENCHMARK ganz im Sinne der Nutzer auch über 2018 hinaus allen Anwendern zur Verfügung steht, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Datenschutzbestimmungen.



Das Panel ist ein im Markt etabliertes Instrument für das Apothekenmanagement und ermöglicht einen Vergleich der Kennzahlen der eigenen Apotheke mit anderen Apotheken. Gordian Schöllhorn, Geschäftsführer awinta GmbH: "Das Panel entstand bereits in den 90er Jahren in enger Zusammenarbeit unseres Hauses mit dem Prokas‐Anwenderverein. Wir werden bei der Weiterentwicklung weiterhin auf die enge Zusammenarbeit mit dem PROKAS®‐Anwender e.V. bauen. Damit ist die Leistungsfähigkeit des Panels auch in Zukunft auf eine breite Basis gestellt. Wir freuen uns über diese intensive Kooperation." Pharma Benchmark wird ein Bestandteil des neuen Business Intelligence Moduls, welches zukünftig für alle awinta Systeme verfügbar sein wird.



Dass awinta, Anwenderverein und PHARMA BENCHMARK AG sich zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit entschlossen haben, ist ein Gewinn für die Anwender. Im ersten Schritt ist eine gemeinsame Weiterentwicklung von PHARMA BENCHMARK vorgesehen, die PHARMA BENCHMARK an die aktuellen Rahmenbedingungen der Apotheken anpasst und die Nutzung dahingehend optimiert, dass den Anwendern alle wichtigen Informationen bei deutlich geringerem Zeitaufwand zur Verfügung stehen.



awinta hat ganz im Sinne des Vereins der PROKAS‐Anwender, das Ziel, die betriebswirtschaftliche Kompetenz ihrer Kunden zu stärken.

Über die Awinta GmbH

Mit rund 7.000 zu betreuenden Kunden ist awinta Marktführer für Apothekensoftware im deutschen Gesundheitsmarkt. Das awinta Produkt‐ und Dienstleistungsspektrum bietet für jede Apotheke oder Apothekenkooperation die passende Lösung. Die vielfältigen Produkte und Dienstleistungen von awinta stehen für Innovation, Service und Sicherheit. Im Fokus der Entwicklung sind dabei stets die Bedürfnisse des Marktes. Die awinta ist ein Unternehmen der NOVENTI Group. www.awinta.de

