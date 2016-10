Erfolgreiche Vermietung in Düsseldorf durch Avison Young: GRB Gemeinnütziges Rheinisches Bildungszentrum bezieht 1.100 Quadratmeter Büro- und Schulungsfläche

Avison Young vermeldet den nächsten Vermietungserfolg: Das Düsseldorfer Team des weltweit agierenden Immobilienberatungsunternehmens hat die GRB gGmbH erfolgreich bei der Anmietung attraktiver Büro- und Schulungsflächen in der Rheinmetropole beraten. Die Institution hat zum 1. Oktober 2016 einen langfristigen Mietvertrag über 1.100 m2 unterzeichnet. Dank seiner ganzheitlichen Services konnte Avison Young den Kunden von der Objektsuche über die Analyse bis hin zu den Vertragsverhandlungen begleiten und den Deal erfolgreich zum Abschluss bringen. Eigentümer des Objektes in der Grafenberger Allee 87 in Düsseldorf ist die FLE Property 2 S.à.r.l. vertreten durch die FLE GmbH, die mit diesem Abschluss den Leerstand im Gebäude deutlich weiter verringert. Die FLE GmbH mit Sitz in Wien ist als Investmentberater der französischen LFPI-Gruppe für deren Immobilieninvestments in Deutschland und Österreich tätig.



Das Gemeinnützige Rheinische Bildungszentrum ist Träger verschiedener Einrichtungen im Bereich der Schul- und Studienvorbereitung. Der Träger entwirft und koordiniert Bildungsmaßnahmen für Menschen nichtdeutscher Herkunftssprache. Die verschiedenen Programme zielen darauf ab, ausländische Schüler und Studenten umfangreich in das deutsche Bildungssystem sprachlich und fachlich, aber auch kulturell und gesellschaftlich zu integrieren. Zu den Einrichtungen des GRB gehören das Internat Leverkusen und das Internat Jülich für die Schulvorbereitungsprogramme. Die Studienvorbereitung findet im Studienkolleg Düsseldorf in den neuen Räumen in der Grafenberger Allee 87 statt.



„Bei der Suche und Anmietung von geeigneten Büro- und Schulungsflächen konnten wir unseren Kunden dank unserer Marktkenntnis und unserem lokalen Know-how optimal unterstützen“, so Johann Mikhof, Senior Consultant Office Leasing am Düsseldorfer Standort von Avison Young. „Dabei waren vor allem die gute ÖPNV-Anbindung sowie die Nähe zur EBC Hochschule im gleichen Haus ausschlaggebende Kriterien für den erfolgreichen Abschluss.“



Seit Eintritt in den deutschen Markt im Dezember 2014 eröffnete Avison Young mit Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg und Berlin mittlerweile bereits fünf stark expandierende Standorte in Deutschland.

Über Avison Young

Avison Young ist das schnellstwachsende Immobilienberatungsunternehmen der Welt. Das Headquarter sitzt in Toronto, Kanada. Avison Young ist als globales Unternehmen aufgestellt, das gemeinschaftlich von seinen Partnern (Principals) geführt wird. Gegründet im Jahr 1978, beschäftigt die Firma mittlerweile insgesamt 2.400 Mitarbeiter in 78 Büros weltweit und bietet wertschöpfende, kundenorientierte Dienstleistungen in den Bereichen Investment, Vermietung, Beratung, Management, Finanzierung und Verwaltung für Eigentümer und Nutzer von Büro-, Einzelhandels-, Logistik- oder wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien.

