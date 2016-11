Cuba ausgebucht? Insider avenTOURa schafft Abhilfe!

Von November bis April, in der schönsten Reisezeit für die Karibik, werden die Zimmer-Kapazitäten auf Cuba knapp. Cuba-Spezialist avenTOURa verfügt aber über Spezial-Kontingente. Selbst für den buchungsstärksten Monat Februar 2017 kann avenTOURa noch Reisewünsche erfüllen. Nähere Informationen zu den Kleingruppen-, Individual-, Mietwagenreisen und Reisebausteinen unter www.aventoura.de/cuba.



Die so genannten ACTIVE Reisen für kleine Gruppen mit maximal 14 Teilnehmern lassen beim Wandern, Radeln oder anderen sportlichen Aktivitäten Natur und Kultur des Landes erleben. Beliebte Aktivreisen über Gesamt-Cuba sind beispielsweise Cuba active und Cuba trekking. Die Aktivreise Cuba Oriental active führt durch den Osten des Inselstaates, der sehr ursprünglich ist und vielfach als das „wahre Cuba“ bezeichnet wird. Details unter www.aventoura.de/cuba-oriental-active.



Wer Cuba weniger aktiv, aber dennoch in seiner Gesamtheit in der Kleingruppe erleben möchte, ist mit einer Teilnahme an der klassischen Rundreise „Cuba real“ oder der Tour „Cuba alegre“ mit den Highlights Cubas gut beraten. Der besonders authentische und temperamentvolle Osten Cubas hingegen lässt sich intensiv mit der Kleingruppenreise Cuba oriental erkunden. Nähere Informationen unter www.aventoura.de/cuba-oriental.



Seit über 20 Jahren bietet der Freiburger Spezial-Reiseveranstalter Gruppen- und Individualreisen nach Cuba an und verfügt daher über langjährige, intensive Kontakte und Geschäftsbeziehungen auf der größten Antillen-Insel. „Seit jeher haben wir uns auf das aktive Erleben in Cuba spezialisiert“, erläutert Gerd Deininger, Geschäftsführer und Gründer von avenTOURa in Freiburg. „avenTOURa hat sich damit in diesem immer wichtiger werdenden Segment einen großen Erfahrungsvorsprung erworben. Auch die langjährig gewachsenen Verbindungen zu allen touristischen Dienstleistern in Cuba sind zu einem wertvollen Kapital gereift.“ Der Spezialist verfügt über eigene Büros auf Cuba und ist somit als echter Insider immer vor Ort vertreten und auf dem aktuellsten Stand.



Mit seinem Programm 2017 ist avenTOURa auf den folgenden Reisemessen anzutreffen: Reisen Wien (12.-15.01.2017, Stand-Nr. A 0325), CMT Stuttgart (14. - 22.01.17, Halle 8 Stand C37), Fespo Zürich (26. - 29.01.17, Halle 1 Stand 1.030), Reisen Hamburg (08. - 12.02.17, Halle B7 Stand B7 318) sowie auf der f.re.e. in München (22. - 26.02.2017) und auf der ITB in Berlin (08.- 13.03.2017).

avenTOURa GmbH

Seit der Gründung im Jahre 1995 steht der Freiburger Spezialreiseveranstalter für die Gestaltung maßgeschneiderter Reisearrangements in Lateinamerika und Cuba. Mit selbst veranstalteten Reisen für Kleingruppen und Individualreisende vermittelt avenTOURa begegnungsreiche und authentische Touren in die Kultur Lateinamerikas. Zum Produktportfolio des Spezialisten gehören folgende Marken: América Latina real - Begegnungs- und Kulturreisen in kleinen Gruppen oder individuell nach Mittel- und Südamerika, Cuba real - Studienreisen, Begegnungsreisen, Aktivreisen und individuelle Reisearrangements, active together - Rad- und Wanderreisen sowie kombinierte Multiaktivreisen. avenTOURa ist zudem spezialisiert auf die Durchführung von Sondergruppen und Incentives nach Cuba und Lateinamerika. Seit vielen Jahren fungiert avenTOURa als Partner verschiedener Festivals, wie beispielsweise dem Salsa-Festival "Baila en Cuba" in Havanna.



Als Pilotunternehmen wurde avenTOURa 2009 als einem von nur 15 deutschen Reiseveranstaltern das einzig unabhängige und offizielle CSR Siegel (Corporate Social Responsibility) für Nachhaltigkeit im Tourismus verliehen. 2014 erfolgte wiederholt die Rezertifizierung. In Kooperation mit atmosfair unterstützt avenTOURa die CO2-Kompensation seiner Reisegäste.



Das soziale und ökologische Engagement ist bei avenTOURa als Unternehmensziel fest verankert. Mit seinem Förderverein "avenTOURa proVIDA e.V." werden zahlreiche Projekte in Reiseländern gefördert, die dazu beitragen, die Lebensbedingungen der einheimischen Bevölkerung sowie die Umweltsituation vor Ort zu verbessern (www.avenTOURa-proVIDA.org).



Der Freiburger Reisespezialist wurde bereits mehrfach, zuletzt in 2011, mit der Goldenen Palme für die originellsten und besten Reisen sowie mit dem Touristikpreis der Sonntag Aktuell ausgezeichnet. Im Jahre 2009 erhielt avenTOURa vom kubanischen Tourismusminister die Auszeichnung als bester deutscher Spezialveranstalter für Cuba.



avenTOURa im Internet: www.aventoura.de





