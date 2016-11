Kapitalmarktdepesche November 2016

Was folgt nach dem Brexit?



Es ist nicht der Austritt der Engländer, der die Eurozone in eine gewaltige Schieflage bringen könnte – es sind die Bürger, die in den kommenden zwölf Monaten darüber abstimmen wie sich das politische Europa weiter entwickelt. Den Wahlreigen eröffnet Österreich. Am 04. Dezember 2016 wird nochmals über einen Bundespräsidenten abgestimmt, nachdem die Wahl vom Frühsommer dieses Jahres für ungültig erklärt wurde. Ebenfalls am 04. Dezember findet in Italien ein Referendum über eine Verfassungsreform statt, das durchaus einen Rücktritt des Ministerpräsidenten Renzi verbunden mit anschließenden Neuwahlen zur Folge haben könnte. In Frankreich wird der Staatspräsident voraussichtlich am 23. April 2017 gewählt, gefolgt von den Bundestagswahlen in Deutschland im Herbst des nächsten Jahres. Wie lange sich in Spanien die neue gebildete und von den Sozialisten geduldete Minderheitsregierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy im Amt halten kann, bleibt fraglich. Die Regierungskonstellation ist doch sehr fragil. Allerdings, so ist zu konstatieren, dass die Eurozone in den nächsten Monaten zunehmend in eine Phase der politischen Instabilität gerät. Dabei ist generell davon auszugehen, dass die bürgerlichen Parteien an Boden verlieren. Diverse Gründe, allen voran der Ausdruck eines Protests gegen die Nivellierung und den Abbau liebgewonnener Standards, führen dazu, dass sich in der Bevölkerung eine Art „Frust“ aufgestaut hat und der rechte Rand des politischen Spektrums erheblichen Zulauf erhält. Hinzu kommt, dass der Wähler zunehmend den Eindruck gewinnt, dass Kritik aus der Bevölkerung nicht mehr willkommen ist oder einfach ignoriert wird. Ob sich dies in Demonstrationen gegen TTIP, CETA oder Glyphosat äußert – von politischer Seite wird dies einfach nicht ernst genommen. Die Wählerunzufriedenheit betrifft auch den politische Klasse der „Europäische Union“. Der Eindruck, dass ausrangierte Politiker aus den einzelnen Nationalstaaten nach Straßburg, Luxemburg oder Brüssel abgeschoben werden, um ihre politische Karriere ausklingen zu lassen, ist nicht von der Hand zu weisen und könnte dazu führen, dass der eine oder andere Austritt dem englischen Beispiel folgt.



Wir sind allerdings nicht der Meinung, dass der Brexit für England langfristig fatale Folgen haben wird. Wir können uns durchaus vorstellen, dass nach temporären ökonomischen Einschnitten eine Erfolgsgeschichte daraus werden kann, verbunden mit nachhaltigen Reformen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Eine aktive Währungspolitik wird auch dazu führen, dass verloren gegangene Exportmärkte wieder zurück erobert werden können. Und eines muss man den Engländern noch zugestehen: Sie haben Mut bewiesen!



Den Wahlreigen eröffnen allerdings die Vereinigten Staaten. Der dort stattfindende Wahlkampf der „Silver Agers“ ist inzwischen schon so peinlich geworden, dass er eher an die „Muppet Show“ erinnert als an eine seriöse Auseinandersetzung von Personen die das höchste Amt eines Staates besetzen wollen, der weltweit eine Vorbildfunktion in vielen Bereichen haben sollte.



Steht die EZB vor einem Debakel?



Die Geldpolitik der EZB hat ab und an von Seiten der nationalen Notenbanken, insbesondere der Deutschen, in den letzten Jahren häufig in der Kritik gestanden, seit der italienische Professor mit Investmentbanking Hintergrund bei Goldman Sachs in London, den Vorsitz übernommen hatte. Es ist es ihm zu verdanken, dass er im Sommer 2012, auf dem Höhepunkt der Eurokrise, mit massiven Stützungsprogrammen für die krisengeschüttelten Euroländer den Zusammenbruch der Europäischen Währungsunion vorerst vermeiden konnte.



Allerdings muss festgestellt werden, dass in allen Staaten der europäischen Peripherie die Politik des ultralockeren Geldes als gescheitert betrachtet werden darf. Die Anleihe-Kaufprogramme haben dazu geführt, dass sich die Renditen bei europäischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von bis zu 8 Jahren im negativen Bereich befinden. Mit anderen Worten: Viele europäische Staaten können sich verschulden und müssen weniger Schulden zurückzahlen als sie aufgenommen haben. Damit sollte erreicht werden, dass zum einen die wirtschaftliche Prosperität angekurbelt und Strukturreformen eingeleitet werden. Die Banken sollten zunehmend Kredite vergeben um die Wirtschaft weiter zu stimulieren. Ergebnis: Nahezu nichts wurde erreicht! Einzig was erreicht wurde ist eine weiter ansteigende Staatsverschuldung! ohne dass dies eine Wachstumswirkung in einem einzelnen Staat zur Folge gehabt hätte. Mit Ausnahme von Deutschland, das in 2016 ein Wirtschaftswachstum von ca. 1,5 % erreichen wird, fällt das Wirtschaftswachstum in den anderen europäischen Ankerstaaten, wie Frankreich und Italien, noch geringer aus. Und dies trotz der zusätzlichen Schützenhilfe von der Rohstoffseite und einem schwachen EURO gegenüber vielen anderen Handelswährungen.



Reformen am Arbeitsmarkt konnten beispielsweise in Frankreich bislang nicht durchgeführt werden, da auf Seiten der Bevölkerung keine Bereitschaft zu Veränderungen vorhanden ist.

In vielen anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Produktivitätssteigerungen stellten sich als Wunschdenken heraus. Mit anderen Worten: Der langfristige Wachstumstrend in der Eurozone ist nach unten gerichtet. Auch in Deutschland wird Geld weiterhin sehr locker ausgegeben. Da findet u.a. ein erheblicher Personalaufbau in vielen öffentlichen Bereichen statt. Bei den Sozialleistungen wird auf der einen Seite mit dem Füllhorn durch die Lande gezogen und Geld ausgegeben ohne dass die Verantwortlichen wissen, wie es gegenfinanziert werden kann. Auf der anderen Seite steigen die Beiträge für die Sozialversicherungen oder andere administrierte Kosten weiter an. Diese öffentlichen Stellen bedienen sich einfach an den Beitragszahlern oder Leistungsempfängern, wie dies mit einer weiteren Absenkung des Rentenniveaus bereits angedacht wurde. Effizienz ist hier ein Fremdwort und niemand wird dafür verantwortlich gemacht. Die europäischen Banken sind aktuell immer noch im Krisenmodus.

Dass die Deutsche Bank AG systemrelevant ist und Staatshilfen nicht mehr ausgeschlossen werden können, sollte sich die Lage dort weiter zuspitzen, zeigt ganz deutlich auf, welche Fortschritte im Jahr sieben nach der Finanzkrise erzielt wurden. Das traurige an dieser Geschichte ist auch, dass es europaweit gegenwärtig keinen Politiker gibt, der Akzente setzen könnte. Fazit: Die Spannungen werden zunehmen!



Trotz des extrem billigen Geldes kommt die europäische Wirtschaft, mit Ausnahme der Deutschen, nicht in Schwung. Da die Geldpolitik von Seiten der EZB ihr Pulver verschossen hat, bleiben nur noch fiskalische Maßnahmen übrig. Die Folge davon wäre, dass die Schulden der öffentlichen Hand weiter erhöht und nachfolgende Generationen mit einem unüberschaubaren Schuldenberg belastet werden. Es wird auch bereits laut darüber nachgedacht, über eine massive Ausweitung der Geldmenge in die Staatsfinanzierung einzusteigen. Dies ist zwar nach offizieller Lesart gegenwärtig nicht erlaubt aber in den vergangen sieben Jahren haben wir manches gesehen, das vorher unvorstellbar war. In der Folge könnte dieses Vorgehen zu einem inflationären Schock führen. D.h., die Inflationsrate würde sprunghaft ansteigen und sich verselbständigen. Sollte eine wirtschaftliche Delle, eine Rezession oder ein exogener Schock hinzukommen, verbunden mit rückläufigen Steuereinnahmen – und dies kann aus heutiger Sicht nicht völlig ausgeschlossen werden - spitzt sich die Schuldendramatik in der Eurozone weiter zu. Die demographische Komponente wurde dabei noch nicht berücksichtigt. Die Folgen aus der Überalterung sind noch nicht in der Schuldenproblematik enthalten.



So machen in Deutschland die Versorgungszusagen, auch Pensionszusagen genannt, der Bundesländer zwischen 9,4 % (Sachsen) und 76,6 % (Berlin) des Brutto-Inland-Produkts des jeweiligen Bundeslandes aus. Dies geht aus der jüngst veröffentlichten Studie des Freiburger Ökonom Raffelhüschen hervor. Diese Zusagen sind und werden nicht nur in Deutschland überwiegend steuerfinanziert und erhöhen weiter den Druck in der Schulden-Pipeline. Im Gegensatz hierzu müssen im Bereich der privaten Altersversorgung, aufgrund der Entwicklung an den Kapitalmärkten, schmerzliche Einschnitte, hinsichtlich der prognostizierten Leistungen, hingenommen werden, die durch gesetzliche Vorgaben (Lenkung der Anlagen auf bestimmte Assetklassen) noch verstärkt werden.



Sind die USA der Einäugige unter den Blinden?



Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung kann man von den USA gegenwärtig noch am meisten erwarten. So stieg die Industrieproduktion im September 2016 wieder um 0,1 % an. Auch, wenn Monate, wie beispielsweise der August 2016, mit einem Rückgang von 0,5 % dabei waren, befindet sich die Wirtschaft weiter auf einem Wachstumspfad. Unterstrichen wird dies durch die Kapazitätsauslastung von nahezu 75,5 %. Gute und qualifizierte Kräfte sind am Arbeitsmarkt kaum mehr zu bekommen. Die Vollbeschäftigung steht kurz bevor. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 4,7 % - Tendenz weiter fallend. Die Stundenlöhne verzeichnen einen Zuwachs von 0,3 % im September 2016 – Tendenz steigend. Wir gehen davon aus, dass sich die Lohnsteigerungen weiter fortsetzen und positive Impulse auf den privaten Verbrauch überspringen. Hinsichtlich der Inflationsentwicklung hat dieser Datenkranz seine Spuren hinterlassen: Im August stieg die Inflationsrate auf Jahresbasis um 1,1 % an.



Dies ist mit Ausnahme des Dezember 2015 der größte Wert seit Dezember 2014. Um der Wirtschaft weitere Impulse zu verleihen, können von Seiten der USA, im Gegensatz zur Eurozone, fiskalische Maßnahmen eingesetzt werden – liegt doch die steuerliche Belastung für die Bürger deutlich unter dem europäischen Niveau.



Zinswende?



Die wirtschaftliche Prosperität in den Vereinigten Staaten wird dazu führen, dass von Seiten der FED möglicherweise im laufenden Kalenderjahr noch eine Zinserhöhung in Höhe von 0,25 % durchgeführt wird. Im kommenden Jahr erwarten wir zwei weitere Zinserhöhungen um je 0,25 Prozentpunkte.



Dies würde bedeuten, dass US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren ein Renditeniveau von ca. 2,25 Prozent erreichen. Damit erscheinen Zinsanlagen deutlich attraktiver als dies bei europäischen Anlagen der Fall ist. Die Folge wird sein, dass der US-Dollar weiter an Stärke gewinnt. Wir können uns durchaus vorstellen, dass das Währungspaar EUR-USD in den nächsten Monaten Parität erreicht, ja sogar unter Parität (0,90) fallen kann.

Diesem Trend ansteigender Zinsen werden sich die europäischen Rentenmärkte auf Dauer nicht entziehen können und ebenfalls ansteigende Rendite aufweisen, wenn auch nicht im amerikanischen Ausmaß. Wenn von Seiten der EZB eine Rückführung des Anleihekaufprogramms gestartet wird, könnte dies den Zinsanstieg beschleunigen. Eine mögliche Versteilerung der Zinsstrukturkurve sollte auch nicht aus dem Blickwinkel gelassen werden. AVANA Invest geht davon aus, dass die tiefsten Zinsen an den Kapitalmärkten bereits der Vergangenheit angehören.



Aktien – sportlich bewertet



Um es kurz zu machen: Nach unserer Einschätzung sind europäische Aktienwerte gegenwärtig hoch bewertet. Ob man das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf aktueller Basis oder die Gewinndynamik heranzieht, es ist immer das Gleiche beiderseits des Atlantiks – im historischen Vergleich teuer. Zwar sind die Bewertungsindikatoren in den USA noch weiter angestiegen und damit erscheinen die europäischen Märkte relativ unterbewertet und mit einer Dividendenrendite von ca. 3 % gegenüber Staatsanleihen oder Tagesgeld interessant zu sein – nur, wenn aus dem Asset Bubble „Renten“ wie beschrieben, Luft abgelassen wird oder die Gewinne weiter zurückgehen (der Brexit macht ca. - 0,3 % Wirtschaftswachstums in Deutschland aus), nehmen die Risiken am Aktienmarkt zu. Hinzu kommt die Entwicklung in China, die ein erhöhtes Augenmerk erfordert. Nach unserer Einschätzung ist der Schuldenberg im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung nicht mehr im Gleichgewicht. Liquiditätsbedingt und mangels Anlagealternativen kann der europäische Aktienmarkt zwar weiter steigen. Das Risikomanagement gewinnt aber zunehmend an Bedeutung.



Ausrichtung in den Portefeuilles



Vor dem geschilderten Hintergrund planen wir in unseren Portefeuilles die Anleihebestände von klassischen Staatsanleihen der europäischen Peripherie zu reduzieren und inflationsgeschützte Anleihen aufzubauen. Diese Anleihen sind in der Regel mit längeren Laufzeiten ausgestattet, was unserer Einschätzung hinsichtlich Inflationsentwicklung zu Gute kommt.



In einem ausgewogenen (Balanced) Portfolio, das keinen Restriktionen unterliegt, sollten auf EURO lautende „inflation-linked-Bonds“ im ersten Schritt ca. 10 % des Portefeuilles ausmachen. Aufgrund der sich abzeichnenden politischen Risiken würden wir bis zu 20 % in auf US-Dollar lautende Anleihen (ebenfalls Inflationsgeschützte Anleihen) und bei entsprechender Markteinschätzung bis zu 10 % in britische Pfund- Anlagen (Aktien oder Anleihen) investieren. Den gesamten Aktienanteil halten wir mit einer Quote von 30 % gegenwärtig für ausreichend. Um vermögensverwaltende Portefeuilles auf stürmischere Zeiten auszurichten halten wir einen Anteil von ca. 10 % in Gold (Xetra Gold), der sukzessive aufgebaut werden sollte, für angebracht. Das von uns bevorzugte Xetra Gold hat den Vorteil, dass es physisch lieferbar und nach 12 Monaten Haltedauer steuerfrei veräußerbar ist.



