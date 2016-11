Wenn die Beziehung am Ende ist: Der Alte muss weg

Eine bewegte Beziehung hinterlässt Spuren. Nach intensiven Jahren voller Höhen und Tiefen ist das Äußere längst nicht mehr makellos und auch das tägliche Miteinander zeigt deutliche Verschleißerscheinungen. Doch wie wird man seinen Alten in nur wenigen Tagen los, wenn man sich vielleicht sogar schon in einen anderen verguckt hat? Eine neue repräsentative Studie von AutoScout24 zeigt: Zwei Drittel der deutschen Autobesitzerinnen ist sich unsicher, wie sie bei der Trennung bzw. dem Verkauf am besten vorgehen.



Guter Rat erwünscht, aber richtig



Was bei Liebeskummer und Trennungsschmerz die beste Freundin ist, sind beim Thema Auto Freunde, Bekannte und Verwandte. Wie AutoScout24 in seiner aktuellen Studie herausgefunden hat, ziehen vor allem Frauen (32 Prozent) diese zu Rate, um den Verkauf besser abwickeln zu können. Und um ein optimales Preisangebot abzugeben, wünschen sich 53 von 100 Autobesitzerinnen eine Hilfestellung. Dann aber bitte richtig. Wer kennt ihn nicht, den selbsternannten Autoexperten, den fast jede Frau in ihrem Bekanntenkreis hat: wissend in den Motorraum geschaut und zweimal gegen den Reifen getreten – fertig ist die Fahrzeugbeurteilung. Auch wenn der gute Wille natürlich zählt, eine große Hilfe beim Autoverkauf ist dieses Exemplar Mann leider nicht wirklich. Denn was die AutoScout24 Studie ebenfalls belegt: Männer sind sich in Sachen Gebrauchtwagenverkauf genauso unsicher wie Frauen (67 Prozent), sie würden es wahrscheinlich aber nur ungern offen zugeben.



Frauen gehen behutsam vor, Männer machen kurzen Prozess



So wie sich Männer und Frauen auf unterschiedliche Art und Weise von ihren Lebensgefährten trennen, so gibt es auch beim Autoverkauf Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen legen mehr Wert auf Support bei der Preisbestimmung wie beispielsweise durch einen Durchschnittspreis vergleichbarer Fahrzeuge (53 Prozent). Haben sie dann den passenden Betrag festgelegt, wollen sie ihn nicht in schier endlosen Verhandlungsgesprächen verteidigen müssen (34 Prozent). Darüber hinaus wissen sie es durchaus zu schätzen, wenn der Käufer das Auto direkt zu Hause abholt (39 Prozent). Männern hingegen ist es wichtiger, dass der Autoverkauf möglichst effizient abläuft und möglichst schnell abgeschlossen ist (38 Prozent). Der persönliche Kontakt mit Interessenten soll dabei bitte so gering wie möglich ausfallen. Sie hegen die Idealvorstellung, dass sie nur mit dem letztendlichen Käufer telefonieren (14 Prozent) und nur diesen treffen (32 Prozent).



Aufgewärmt ist selten gut



Eine kalte Liebe wieder aufwärmen? In den meisten Fällen hat es einen guten Grund, warum der Ex ein Ex ist. Für 11 Prozent der Studienteilnehmerinnen ist die Trennung vom Auto allerdings so unangenehm, dass sie lieber mit dem alten Modell weiterfahren. Nur 24 Prozent fühlen sich sicher genug und würden auf eigene Faust mit dem Verkauf gleich loslegen.



Im Guten auseinandergehen



Dass der Alte nicht mehr der frischeste ist, ist klar. Aber er hat es verdient, zu einem guten Wert veräußert zu werden. Doch wie viel kann ich für ihn noch verlangen? Fakt ist: verlangt man zu viel, schreckt man potentielle Käufer ab, verlangt man zu wenig, verschenkt man unter Umständen bares Geld. „Der AutoScout24-Express-Verkauf geht auf die Bedürfnisse der Verkäufer ein. In der Regel können Autohalter ihr Auto hier innerhalb weniger Werktage verkaufen. Der Verkauf ist kostenlos, inklusive Werteinschätzung und persönlicher Beratung bei Fragen“, sagt Sebastian Lorenz, Vice President Consumer bei AutoScout24. Die Experten von AutoScout24 berechnen den Wert des Fahrzeugs und einen Mindestpreis. Auf diesen bieten geprüfte Händler dann und der Verkäufer kann das beste Angebot auswählen. Der Händler holt abschließend nur noch das Fahrzeug zu Hause beim Verkäufer ab. Telefonate mit anderen Interessenten und Probefahrten entfallen so.



Zum Thema „Autoverkauf“ hat die Innofact AG vom 11. bis 14. September 2016 im Auftrag von AutoScout24 1.030 Autohalter befragt, bevölkerungsrepräsentativ hinsichtlich des Alters (18-65 Jahre) und des Geschlechtes. Mehrfachantworten waren möglich. Die ausführlichen Umfrageergebnisse erhalten Sie auf Anfrage unter presse@autoscout24.com.

AutoScout24 GmbH

AutoScout24 ist europaweit das größte online Automobil-Anzeigenportal. Der Marktplatz ermöglicht es seinen Kunden, sich den Traum vom eigenen Auto einfach, effizient und stressfrei zu erfüllen. Auf AutoScout24 können Händler und Privatverkäufer Anzeigen für Gebraucht- und Neuwagen schalten. In Deutschland genießt AutoScout24 in seiner Zielgruppe eine einzigartige gestützte Markenbekanntheit von 95 Prozent.



AutoScout24 gehört zur Scout24-Gruppe. Diese betreibt führende Online-Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.autoscout24.de.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren