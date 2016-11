Am Dienstag, 27. Dezember 2016 öffnen sich um 17.30 Uhr wieder die Türen des Museum Wilhelmsbau zum alljährlichen Weihnachtskonzert. Umgeben von zahlreichen Orchestrien und Orgeln taucht der Besucher in eine längst vergangene Zeit ein.



In diesem Jahr steht das Konzert unter dem Motto: „Weihnachtlicher Klavierabend und mechanische Musik". Pianist Sorin Creciun haucht dem historischen Steinway Flügel aus dem Jahr 1869 mit klassischer und weihnachtlicher Musik an diesem Abend Leben ein. Der Pianist und Komponist ist Gewinner und Preisträger verschiedener Internationaler Klavierwettbewerbe. Seit Abschluss seines Studiums an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler" Berlin, das er Ende 2008 mit dem Konzertexamen (Note 1 mit Auszeichnung) beendete, konzertierte er unter anderem in Deutschland, Italien, Österreich, Japan und Süd-Korea als Solist und Kammermusiker. Sorin Creciun ist nicht nur reproduzierender Künstler, sondern auch selbst schöpferisch tätig. Er komponiert und schreibt Arrangements für verschiedene Instrumente und Gesang.



Durch das Programm und in die Welt der mechanischen Instrumente des Museum Wilhelmsbau führt an diesem Abend Renovatorin Sina Hildebrand.



Die Besucher erwartet in diesem Jahr wieder eine Klangreise der besonderen Art, denn die Kombination aus historischem Steinway Flügel und mechanischen Instrumenten gibt es so nur in Speyer. Eintrittskarten sind ab sofort zu 15,00 € erhältlich. Tickets gibt es im TECHNIK MUSEUM SPEYER unter Tel. 06232/6708-0 oder im Online-Shop unter www.technik-museum-shop.de. Die Plätze sind nicht nummeriert. Karten stehen nur begrenzt zur Verfügung.



Informationen zum Weihnachtskonzert im Museum Wilhelmsbau des TECHNIK MUSEUM SPEYER gibt es unterwww.technik-museum.de/weihnachtskonzert.



Informationen zu Pianist Sorin Creciun http://sorincreciun.de



Steinway-Konzertflügel mit „Welte rot"-Vorsetzer



Steinway-Konzertflügel von 1869 aus Palisanderholz, ein Prachtinstrument von höchster Qualität und Klangfülle. Länge mit Vorsetzer 350 cm, Breite 280 cm. Der Vorsetzer mit der pneumatisch gesteuerten Abspieleinheit für „Welte rot"-Papierrollen entspricht dem Welte Modell von 1904. Er wurde vor dem 1. Weltkrieg gebaut und 1962 restauriert. Maße des Vorsetzers (HxBxT): 130 cm x 160 cm x 50 cm. Der Vorsetzer kann praktisch vor jedes Klavier geschoben werden. Die Betätigung der Klaviertasten und der Pedale erfolgt durch Holzhebel. Zum Antrieb der Abspieleinheit dient ein Windmotor. Die Welte-Technologie erlebte eine Reihe von Entwicklungsstufen, die u.a. an der Farbe der Musikrollen erkennbar sind. Die frühen Rollen waren rot, die späteren grün. Daher kommen Bezeichnungen wie „Welte rot" oder „Welte grün". Der Vorsetzer im Museum spielt die frühen „Welte grün" Musikrollen. Auch heute noch werden Musikrollen für Welte Instrumente neu produziert. Diese sind meist weiß.

