Vortrag und Autogrammstunde mit Kosmonaut Gennadi Padalka am 6. November 2016 im TECHNIK MUSEUM SPEYER

Am Sonntag, 6. November 2016 findet im TECHNIK MUSEUM SPEYER ein Vortrag des russischen Kosmonauten Gennadi Padalka in russischer und englischer Sprache sowie eine Autogrammstunde statt. Padalka berichtet über seine Langzeitmissionen zur russischen Raumstation Mir und zur Internationalen Raumstation ISS. Gennadi Padalka war bei fünf Langzeitmissionen insgesamt 878 Tage im Weltraum und ist somit Rekordhalter. Im September 2018 wird Padalka als Kommandant von Sojus MS-10 für knapp sechs Monate, bei der Expedition 57 und 58, wieder zur Internationalen Raumstation ISS fliegen und dort auf ESA-Astronaut Alexander Gerst treffen. Nach Abschluss dieser Mission wird er mehr als 1000 Tage im Weltraum verbracht haben.



Der Vortrag von Gennadi Padalka findet von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr im FORUM Kino des TECHNIK MUSEUM SPEYER statt. Die Präsentation erfolgt in Russisch und Englisch. Die Autogrammstunde findet von 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr in der Raumfahrthalle des Museums statt. Vortrag und Autogrammstunde sind im regulären Eintrittspreis des TECHNIK MUSEUM SPEYER enthalten. Wer nur zum Vortrag im FORUM Kino möchte erhält zu 10,00 € ein separates Ticket direkt an der Kasse des TECHNIK MUSEUM SPEYER. Weitere Informationen zum Besuch von Gennadi Padalka gibt es unter www.technik-museum.de.



Informationen Gennadi Padalka



Als Kommandant von Sojus TM-28 begann Gennadi Padalka am 13. August 1998 seinen ersten Flug in den Weltraum. Ziel war die russische Raumstation Mir, von der er am 28. Februar 1999 wieder zur Erde zurückkehrte. Während der Mir-26 Expedition arbeitete er an wissenschaftlichen Experimenten, führte Wartungsarbeiten durch und absolvierte einen Außenbordeinsatz mit einer Dauer von 5 Stunden und 54 Minuten. Er verbrachte bei seiner ersten Mission 198 Tage, 16 Stunden und 31 Minuten im Weltraum.



Am 19. April 2004 startete Gennadi Padalka als Kommandant von Sojus TMA-4 zu seiner ersten Mission zur ISS. Die Expedition 9 war seine erste Langzeitmission auf der ISS von der er am 24. Oktober 2004 wieder zur Erde zurückkehrte. Während der Expedition 9 lebte und arbeitete er auf der ISS als Zwei-Mann-Besatzung mit dem NASA-Astronauten Mike Fincke. Die ISS befand sich in der ersten Aufbauphase und dadurch bestand die Besatzung aus nur zwei Personen. Padalka arbeitete während seiner 187 Tagen, 21 Stunden und 16 Minuten dauernden Langzeitmission an einigen wissenschaftlichen Experimenten, führte Wartungs- und Montagearbeiten durch und absolvierte drei Außenbordeinsätze mit einer Gesamtdauer von 15 Stunden und 31 Minuten. Am 26. März 2009 flog Gennadi Padalka als Kommandant von Sojus TMA-14 zu seiner zweiten ISS Mission. Bei seiner Expeditionen 19 und 20 wurde die Besatzung von drei auf sechs Personen erhöht. Während dieser Mission konnte die Besatzung erstmals aufbereitetes Trinkwasser aus Urin trinken, das in der Wasser Recycling Anlage auf der ISS aufbereitet wurde. Gennadi Padalka kehrte am 11. Oktober 2009 zur Erde zurück. Er arbeitete während seiner 198 Tagen, 16 Stunden und 42 Minuten dauernden Langzeitmission an wissenschaftlichen Experimenten, führte Wartungs-und Montagearbeiten durch und absolvierte einen Außenbordeinsatz mit einer Dauer von 4 Stunden und 54 Minuten. Seine vierte Mission, Expedition 31 und 32 zur ISS, begann er als Kommandant von Sojus TMA-04M am 15. Mai 2012. Nachdem der Aufbau der ISS im Juli 2011 abgeschlossen wurde konnte die Besatzung nun viel mehr Stunden für die Wissenschaft nutzen. Nach 124 Tagen, 23 Stunden und 51 Minuten kehrte er am 17. September 2012 von seiner bisher kürzesten Mission zur Erde zurück. Er absolvierte auch bei dieser Mission wieder einen Außenbordeinsatz mit einer Dauer von 5 Stunden und 51 Minuten. Seine fünfte und bisher letzte Mission begann Gennadi Padalka am 27. März 2015 als Kommandant von Sojus TMA-16M zur Expedition 43 und 44 zur ISS. Mit ihm starteten der NASA Astronaut Scott Kelly sowie der russische Kosmonaut Mikhail Kornijenko zu ihrer 1-Jahres Mission auf der ISS. Gennadi Padalka arbeitete während seiner 168 Tage, 5 Stunden und 9 Minuten dauernden Langzeitmission an wissenschaftlichen Experimenten und führte Wartungsarbeiten durch. Er absolvierte auch bei seiner bisher letzten Mission einen Außenbordeinsatz mit einer Dauer von 5 Stunden und 31 Minuten von der er am 12. September 2015 zur Erde zurückkehrte.



Bei seinen bisher fünf Missionen verbrachte er insgesamt 878 Tage, 11 Stunden und 29 Minuten im Weltraum und führte insgesamt acht Außenbordeinsätze mit einer Gesamtdauer von 37 Stunden und 55 Minuten durch. Gennadi Padalka ist der weltweite Rekordhalter für den längsten Gesamtaufenthalt im Weltraum. Gennadi Padalka wurde vor kurzem als Kommandant von Sojus MS-10 zu seiner sechsten Langzeitmission ernannt. Bei dieser Mission soll er am 30. September 2018 für einen Aufenthalt von etwa 170 Tagen, als Mitglied der Expedition 57 und 58, zur ISS starten und dort auf Alexander Gerst treffen. Gerst wird sich dann schon bereits seit dem 30. Mai 2018, als Bordingenieur der Expedition 56, auf der ISS befinden. Nach dieser Mission wird Gennadi Padalka etwa 1050 Tage, also knapp drei Jahre, im Weltraum verbracht haben.

